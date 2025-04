La “mania Ghibli” mette in crisi ChatGPT: il legame tra immagini AI e copyright

Se vi siete imbattuti in immagini in stile cartone animato giapponese sui social, potrebbe trattarsi della “Ghibli mania”, un fenomeno recente legato alle illustrazioni create mediante il generatore di immagini di ChatGPT, basato su GPT-4o. Questo strumento ha permesso di trasformare foto e meme celebri in opere dall’estetica riconducibile a Hayao Miyazaki, co-fondatore dello Studio Ghibli, portando a un aumento esponenziale delle richieste e al malfunzionamento del servizio.

Nonostante l’entusiasmo degli utenti, il fenomeno ha sollevato interrogativi sul diritto d’autore e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per replicare opere protette. OpenAI, che ha affrontato in passato battaglie legali, ha inizialmente consentito la generazione di queste immagini, per poi bloccare il servizio a causa del dibattito esploso online. La policy di OpenAI prevede che non siano replicate le opere di artisti viventi, ma sembra esserci confusione nel caso di Miyazaki, la cui estetica è stata temporaneamente permessa.

Il maestro, critico nei confronti dell’IA fin dal 2016, ha affermato di considerare l’uso dell’arte generata dall’IA come una mancanza di rispetto per la vita stessa. Le misure adottate da OpenAI, che ha iniziato a negare la generazione di immagini in stile Ghibli a seguito delle critiche, evidenziano un possibile cambio di rotta per evitare ulteriori complicazioni legali. La situazione ha acceso una discussione anche tra gli artisti sulla moralità e la legalità dell’IA nell’arte, con esperti che sottolineano la complessità delle attuali normative sul copyright.