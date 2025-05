La mamma di Lorenzo Tano: ‘Spero per lui sull’Isola’

Questa mattina il settimanale Chi ha pubblicato un’intervista con Rozsa Tassi, madre di Lorenzo Tano, poche ore dopo la messa in onda della seconda puntata de L’Isola dei Famosi. Nell’intervista, Rozsa parla di suo figlio come se fosse ancora in Honduras, esprimendo l’augurio che possa vivere un’esperienza positiva.

Rozsa afferma che Lorenzo, 29 anni, ha bisogno di mettersi alla prova e di distaccarsi dalla famiglia. Sottolinea che Tano ha guadagnato peso e che la partecipazione al programma potrebbe essergli benefica. La madre spera che l’Isola sia un’occasione per lui di dimagrire e migliorare il suo stato fisico.

Nel rispondere a una domanda sui progressi di Lorenzo in Honduras, Rozsa ha affermato che le dinamiche del gruppo sono ancora da capire. Descrive Lorenzo come una persona seria, poco incline a divertirsi con i più giovani e con una natura osservatrice e timida. Secondo lei, il figlio tende a prendere le misure prima di aprirsi agli altri.

Rozsa conclude con entusiasmo, auspicando che Lorenzo emerga per la sua personalità e qualità, evidenziando che è una persona leale e con un grande cuore. Si preoccupa però che, non essendo un volto noto della televisione, potrebbe avere difficoltà ad adattarsi alle dinamiche del reality. La madre intende che Lorenzo legga queste parole all’aeroporto di Milano Malpensa al suo rientro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it