La mamma di Giulia Stabile ha (o avrebbe?) rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù dove ha (o avrebbe?) parlato del suo rapporto con sua figlia. Perché ho usato il condizionale? Perché questa intervista – redatta da Rolando Repossi – è stata smentita dalla ballerina che sui social ha risposto quasi stizzita: “Mia madre non ha mai fatto questa intervista“.

“Io e mio marito non la vediamo praticamente più: è sempre impegnata, poverina. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla“, – le parole della madre su Giulia Stabile – “Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo. La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro”.

Giulia Stabile sull’intervista rilasciata da sua mamma: “Non l’ha mai fatta”

Un’intervista che è stata – come già scritto – smentita dalla stessa ballerina. Considerando però la serietà del settimanale DiPiù, da oltre un decennio fra i magazine più venduti in Italia, è probabile che Giulia Stabile abbia smentito questa intervista perché non a conoscenza del fatto che sua madre l’abbia rilasciata.

Nel dubbio, le parole della mamma della vincitrice di Amici, Susi Castaner, sono ben chiare: “Mia figlia mi trascura“. E su Sangiovanni ha dichiarato: “Ci piacerebbe stare più con loro e frequentarci come coppia, ma arriverà anche quel momento, ne sono certa. Adesso ci sta più a cuore che Giulia e Sangiovanni stiano vivendo un periodo di reciproca serenità“.