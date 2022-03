“Hanno cambiato il Piano Assistenziale Individualizzato (Pai) per le cure di nostra figlia Federica, ma è solo un contentino. La durata, peraltro, è soltanto di un mese. Dicono che hanno ristabilita la situazione garantendo l’assistenza infermieristica appropriata. Non è così”. Laura Portale, mamma della Dolce Federica, torna sulle criticità dell’assistenza domiciliare alla figlia affetta da Smard1 all’indomani dell’intervento dell’Asp di Messina (con un comunicato inviato agli organi di stampa) che dichiara di assicurare “la massima attenzione al caso”. Tant’è che è stato rimodulato il piano prevedendo per Federica – la ragazzina la cui vita è legata a dei macchinari per via della malattia genetica neurodegenerativa – un servizio di assistenza infermieristica quotidiana, sette giorni su sette, di sei ore.

“A queste – spiega all’Adnkronos la mamma di Federica – si vanno ad aggiungere altre sei ore di attività quotidiana da parte di un operatore socio sanitario (Oss). Secondo loro così viene ripristinata la situazione iniziale arrivando a 12 ore complessive al giorno. Ma l’Oss non è un infermiere, è una figura diversa, mentre Federica ha bisogno innanzitutto di assistenza infermieristica. Oltretutto il piano è rinnovato fino al 7 aprile dopodiché è possibile che si debba ricominciare tutto daccapo. Quello che dicono loro non corrisponde a realtà”. Inoltre, aggiunge, “se, come loro affermano, compito degli infermieri è anche quello di formare noi genitori, a quest’ora mia figlia era già sotterrata”.

I genitori di Federica, Laura e Davide Calà Scaglitta, che vivono a Rocca di Caprileone, già un anno fa avevano proceduto per vie legali contro la Sisifo, la cooperativa che per conto della Asp di Messina eroga il servizio di assistenza domiciliare integrata. “Ieri il giudice si espresso sulla controversia dicendo che non ci sono più i presupposti per procedere. Abbiamo, naturalmente, già presentato ricorso. Ci domandiamo se la rimodulazione del piano alla vigilia della decisione del giudice non sia stata piuttosto una mossa strategica. Strana coincidenza di date. Comunque sia, noi non ci arrendiamo”, conclude la mamma di Federica.