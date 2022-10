La mamma di Elenoire Ferruzzi in ospedale per un malore dopo gli insulti ricevuti

L’adorabile mamma di Elenoire Ferruzzi – che noi old fan conoscevamo già grazie ai suoi video e che i fan del Grande Fratello Vip hanno avuto l’opportunità di vedere in Casa – è finita in ospedale in seguito ad un malore. A raccontarlo è stata sua figlia, tornata sui social in pompa magna.

“Dalla mia uscita dalla casa del Grande Fratello sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti… Rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?”.

Il post ha ricevuto moltissimi messaggi di supporto, anche se c’è chi ha ipotizzato: “Io non ci credo! Adesso punto a diventare vittima per pararti le ciapet“. A questo Elenoire Ferruzzi ha così risposto: “Io non punto a niente, proprio un bel niente. Se avessi puntato a qualcosa nella vita di certo non sarei stata me stessa nemmeno al GF prendendomi lo schifo vostro, ignorante“.

Elenoire Ferruzzi: “Ho dei genitori meravigliosi”

Poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi ha così parlato dei suoi genitori con cui ha uno splendido rapporto.

“Ho dei genitori fantastici, che non mi hanno mai lasciata sola. Mia mamma la amo. I problemi veri sono arrivati quando ho iniziato a interfacciarmi con la società. Bisogna ricordare tutto. Io, oggi, non ho più rancori, né rabbie represse. Ho perdonato tutti. Anche i bulli. Con alcuni di loro ci ho fatto l’amore. Non mi avevano riconosciuta, del resto sono cambiata molto”