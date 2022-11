La mamma di Edoardo Donnamaria: “Sono preoccupata”

Chicca, la mamma di Edoardo Donnamaria, è stata recentemente ospite a Forum da Barbara Palombelli che ha immediatamente esordito citando il figlio: “Ma cosa penserà la mamma di Edoardo Donnamaria del percorso di suo figlio al Grande Fratello Vip?“. A parlarne è stata proprio lei durante la puntata di Forum. “Chicca è la mamma di Edoardo Donnamaria, il nostro Edoardo, che momentaneamente è sotto il controllo delle telecamere 24 ore su 24. Quindi sei tranquillissima?”.

Una domanda ha cui la donna ha risposto affermativamente (“Sì, sono tranquillissima”) sottolineando però di essere “preoccupata per altri versi”.

“Sono tranquillissima. Sono preoccupata per altri versi, però sono tranquilla. Quante me ne ha fatte passare? Eh.. Ne ha combinate tante, dalla scuola, a tutto ciò che state dicendo. Io sono sempre stata un po’ severa, mio marito poco. Quindi ci siamo scannati per anni. Io sono per la linea del controllo totale e cercare di evitare quello che si può”.