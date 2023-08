La mamma di Angelina Mango non conosce il testo della sua canzone, la reazione

Angelina Mango è una figlia d’arte ma sarebbe errato dire che solo suo padre era famoso, dato che anche la mamma è stata una famosa cantante italiana. Il suo nome è Laura Valente ed è stata per circa un decennio (dal 1990 al 1998) la voce femminile dei Matia Bazar dopo l’addio di Antonella Ruggiero.

Oggi è diventata virale su TikTok a sua insaputa a causa di un video che le ha fatto di nascosto sua figlia che l’ha interrogata sul testo Voglia Di Vivere. Quando Angelina Mango ha intonato “..sono una penna stilografica” lasciando continuare la frase a sua madre, lei ha canticchiato: “..un foglio sulla pelle degli altri“, lasciando sbigottita la figlia. “Un foglio sulla pelle degli altri? UN FOGLIO? È inchiostro sulla pelle degli altri!“.

“Stamattina stavo andando al lavoro Ho pensato non sono come loro Sono una penna stilografica Inchiostro sulla pelle degli altri”

Ecco il video:

“Voglia Di Vivere è stata la prima canzone allegra che ho scritto” – ha dichiarato Angelina Mango – “Non so perché in realtà. Da quel momento è come se si fosse aperto un capitolo, in cui tutto quello che mi va di fare è fotografare quello che sto provando al momento. Il messaggio che voglio dare con questo disco è che è facile vedere nella vita le cose negative che succedono”.