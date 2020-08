Pare che le voci sulla crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis siano fondate. Ieri però Vanity Fair ha lanciato un’indiscrezione che coinvolge la madre del dj. Stando a quanto riporta la giornalista Claudia Casiraghi, la donna non avrebbe mai perdonato a Giuliona l’uscita del suo libro “Le Corna Stanno Bene su Tutto“.

“Una crisi provocata dall’ingerenza della suocera. Quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sarebbe una tra le tante e ordinarie parentesi d’ombra di una relazione altalenante, ma uno stallo provocato dall’impossibilità di compiacere le famiglie di origine. Giulia De Lellis, infatti, non avrebbe saputo farsi perdonare la pubblicazione di un libro-diario, sulle corna e i tradimenti e le mancanze di Andrea Damante. E tanto avrebbe fatto la suocera che il figlio dj, in coppia con l’influencer dal 2016, avrebbe deciso di troncare il rapporto con la fidanzata”.

Poco fa però è arrivata la smentita di Valentina Fasciana.

“Chi mi conosce e segue sui social Sto arrivando! perfettamente quanto poco sono interessata ai pettegolezzi e tantomeno al gossip. Però in questo caso mi viene riferito che certi giornali non smettono di mettere in giro false notizie e dunque mi trovo costretta a cedere alle provocazioni. Vorrei informare alcuni che tra me e la piccola Giulia va tutto bene. Quindi occhi alle fake news e vogliamoci bene di più, tutti”.