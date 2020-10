Dopo la madre di Morra, adesso a parlare è la mamma di Adua Del Vesco che sulle pagine di Chi ha confessato che sua figlia quando ha scoperto che al GF Vip ci sarebbe stato anche Massimiliano non voleva più partecipare. La donna ha anche parlato della “favola” di Adua con Gabriel Garko, a cui ha riservato delle belle parole.

“Quando ha letto che al Gf Vip ci sarebbe stato anche Massimiliano, non voleva partecipare. Io pregavo affinché non andasse, ho pianto tanto perché speravo rifiutasse. Prima del reality era serena. Lavorava e studiava Teologia con voti alti. A Milano ha fatto di tutto nella sua seconda vita: cameriera, commessa, dipendente di una rosticceria, di tutto. Ma era serena. E i suoi occhi erano quelli di Rosalinda, pieni di vita. Massimiliano con mia figlia ha sbagliato, noi lo sappiamo, lui lo sa. Ma c’è chi ha fatto peggio. Non sono mai voluta entrare nella storia che ha coinvolto non soltanto Rosa, ma tanti ragazzi. Però mi ricordo molto bene che l’abbiamo salvata per i capelli. Pensi che una notte dormivamo insieme e mi sono svegliata di colpo perché non sentivo il suo respiro. Pensavo si fosse spenta. L’ho toccata, per capire se respirava. Ho temuto per la sua vita! Ancora oggi ho paura dei fantasmi del passato. Gabriel? Ho sempre pensato che sia una brava persona, ma non ho mai chiesto altro, erano fatti suoi onestamente. Di certo leggevo, sentivo il dolore che si portava dentro. Non volevo andare oltre perché immaginavo il caos e una situazione poco chiara. Poi è successo quello che già immaginavamo”.

Andrebbe sottolineato che nessuno ha costretto Adua a vivere queste favole e a far parte di un sistema come quello dell’agenzia di cui faceva parte, Rosalinda poteva fare come tante altre ragazze che sognano il cinema: studiare recitazione e fare la gavetta.

L’attacco a Tommaso Zorzi.

“Lui ha strappato dalla bocca di Rosalinda la parola gay, rivolta a Morra, in hotel prima di entrare nella casa; l’ha voluta tirare fuori a tutti i costi e poi si è contraddetto. Rosa mi ha chiamato dopo che si erano visti e mi ha detto: Tommaso voleva sapere se Massimiliano era gay, non sapevo che cosa rispondere. Io non assolvo rosa, sia chiaro. L’errore lo ha commesso anche lei. Ma le dico, chi è Tommaso Zorzi: è il vero stratega di questo reality”.