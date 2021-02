MARTINA ha 3 anni e mezzo e può mangiare solo 5 grammi di proteine al giorno. Cresce senza poter toccare carne, pesce e uova. “È per via della leucinosi o Msud“, racconta Giulia Vitale, ingegnere di 35 anni, mamma di Martina. Msud sta per malattia delle urine a sciroppo d’acero. In pratica, c’è un difetto nel suo metabolismo che non le consente di poter assumere tre amminoacidi, che però sono presenti in tutti gli alimenti contenenti proteine. Una malattia rara che prevede una terapia dietetica molto rigida. Si ammala una persona su 150mila. Se si mangia in modo scorretto, ci possono essere gravi danni all’organismo.

Giulia con Martina

La vita di Martina e dei suoi genitori è cambiata una mattina del giugno 2019. “Quando aveva 22 mesi ci chiamarono dall’asilo per segnalarci una cosa strana: nostra figlia camminando, tendeva ad andare all’indietro. Anche correndo, rischiando di farsi male, arrabbiata perché non riusciva a controllarsi”. Un episodio, poi un altro, sempre all’asilo, legati a brevi periodi di digiuno.

“Una mattina, il giorno dopo aver cenato solo con salmone, ha cominciato a sbandare, a tenere la testa storta, come se fosse ubriaca”. La corsa al pronto soccorso poi la lunga strada degli accertamenti. “Diciassette giorni di esami al Bambino Gesù, contavamo i prelievi” ricorda Giulia. “All’inizio ci avevano prospettato l’ipotesi di una malattia mitocondriale. L’idea di assistere a un lento degenerare di mia figlia, al fatto che dovesse essere seguita costantemente da un team di persone, mi lasciò letteralmente senza fiato. Dalla sua camera in ospedale vedevo la cupola di San Pietro e pregavo di poterla vedere correre. Quando, due ore prima di una biopsia d’urgenza, è arrivata la diagnosi di Msud o Leucinosi io e mio marito abbiamo ringraziato i medici. Un sollievo”. Perché una strada per affrontare questa patologia c’è: curando l’alimentazione e garantendo alla figlia integratori salva-vita potevano sperare per lei una crescita e una vita normali.

Chi soffre di questa malattia rara deve calcolare precisamente la quantità di proteine che consuma per evitare un accumulo. La dieta ne ammette infatti una quantità molto limitata, che varia da persona a persona. Cinque grammi per Martina. “Bisogna pesare tutto come il gioielliere osserva i grammi d’oro. Le proteine non ci sono solo nell’olio e nello zucchero. Pasta, pane ed altri alimenti a basso contenuto di proteine si trovano in farmacia. Di uova e carne ci sono cibi sostitutivi, ma niente a che vedere con l’originale. Martina che prima era abituata ad assaggiare tutto quello che mangiavamo, mal sopportava la pasta senza proteine che compravamo per lei. Così un giorno, io che non cucinavo quasi mai, ho deciso di farle i ravioli con la sua farina”.

Una svolta per la vita di Martina e la sua mamma: quei ravioli finirono in un batter d’occhio. Ed è a questo punto che Giulia ha capito cosa doveva fare: una dieta limitata e molto controllata non per forza deve coincidere con un’alimentazione senza gusto. Così ha cominciato a studiare ricette mirate per Martina e a un certo punto ha pensato di condividerle su Instagram, “un po’ per esorcizzare l’ansia e anche per condividere quello che imparavo, conoscere altre persone che vivessero la mia stessa storia. Insomma, fare rete”. Ha aperto un account che si chiama 5gramsofprotein dove pubblica foto e ricette di lasagne, gnocchi di zucca con spinaci, cappelletti con besciamella e bieta, plum-cake al limone e tanto altro.

Martina ora sta bene e la ricerca sulle malattie rare continua. “E noi – dice Giulia – contiamo su questo per il suo futuro”.