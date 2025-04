La malattia ha trasformato la vita

Durante la sua partecipazione al programma Verissimo, Costantino Vitagliano ha condiviso le sue esperienze legate a un periodo difficile di otto mesi, causato da una malattia autoimmune. L’ex tronista di Uomini e Donne ha descritto come la sua vita sia stata completamente stravolta dalla scoperta della malattia e come questo abbia influenzato il suo modo di vedere le cose. Visibilmente commosso, ha ammesso di essersi spesso chiesto “Perché a me?”, ma ha poi realizzato l’importanza di affrontare la situazione e andare avanti. Attualmente sta partecipando a nuove sperimentazioni mediche e ha riferito che i trattamenti stanno dando risultati, riducendo la macchia legata alla sua condizione.

Vitagliano ha anche parlato degli effetti della malattia sul suo stato d’animo, evidenziando come fosse un uomo che non piangeva mai, ma che ora si commuove facilmente. Ha abolito il cortisone a causa delle alte dosi che assumeva e ha descritto il ciclo di trattamento che lo fa sentir male per gran parte della settimana, ma che poi lo riabilita.

Nonostante le difficoltà, Vitagliano ha sottolineato come questo periodo gli abbia insegnato a vedere la vita da una nuova prospettiva. Oltre alla malattia, ha descritto con affetto la sua compagna Dafne, con cui ha un buon rapporto, e ha espresso il suo amore per sua figlia, dicendo di essere “innamorato pazzo” di lei. Le sue parole su Dafne sono state piene di tenerezza, definendola paziente e capace di farlo sorridere.