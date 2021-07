Tra i primi programmi a dare la terribile notizia della scomparsa di Raffaella Carrà c’è stato Estate in Diretta. Il conduttore Gianluca Semprini ha rivelato che quasi nessuno sapeva della sua malattia, ma che nell’ambiente della tv qualcosa era trapelato.

“Questa malattia già da diverso tempo aveva attraversato il suo corpo. Lei però non l’aveva detto quasi a nessuno. Le sue ultime volontà erano chiare: una bara semplice e un’urna per contenere le ceneri. Ha preferito non raccontare questi ultimi periodi di difficoltà per non rovinare il ricordo luminoso che tutti abbiamo di lei. [..] La notizia delle sue condizioni in parte erano trapelate, almeno nell’ambiente”.

Raffaella aveva tenuto nascosto di avere una malattia perché voleva apparire sempre felice e piena di energie per far stare bene gli altri mi si è spezzato il cuore in 4 — la latitante (@elispiesz) July 5, 2021

Maurizio Costanzo: “Non sapevo della sua malattia”.

Ai microfoni della trasmissione di Rai Uno Maurizio Costanzo ha rivelato di aver scoperto della scomparsa della Carrà dal web. Il giornalista era un amico di Raffaella, ma anche lui non sapeva niente della sua malattia.

“Sono sconvolto e non me l’aspettavo. Per me è stata una notizia inaspettata. Io purtroppo non sapevo nemmeno che era malata. Non sapevo assolutamente nulla e sono molto sorpreso. Quando ho letto sull’Ansa questa cosa sono rimasto impietrito. Ci mancherà un pezzo di storia del varietà e della televisione”.

Un inviato di Estate in Diretta ha parlato con i vicini di Raffaella e nemmeno loro sapevano nulla delle sue condizioni di salute: “Siamo entrati in questo comprensorio di Roma Nord dove abitava. Abbiamo parlato con i suoi vicini e hanno appreso oggi la notizia con grande tristezza. Il clima è assolutamente di dispiacere. Tutti conoscevano Raffaella Carrà in questo comprensorio. Lei era malata da tempo e si è spenta in una clinica qui vicino. Il cordoglio è forte, nessuno dei vicini vuole rilasciare interviste. Nel suo palazzo comunque nessuno sapevo. Anche il suo portiere non sapeva nulla. Tutti pensavano che fosse nella sua altra casa nell’Argentario. Per la malattia ha avuto molto pudore“.

Vicini, amici e il suo pubblico, la Carrà ha voluto andarsene lasciandoci intatta la sua immagine di splendente regina. Ciao Raffaella.