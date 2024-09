La malattia della figlia di Piersanti a 62 anni

Lutto in casa Mattarella per la morte di Maria, la nipote del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuta a mancare all’età di 62 anni dopo una lunga malattia. Di professione avvocato, Maria ricopriva il ruolo di segretario generale della Regione Sicilia, dopo aver guidato l’ufficio legale della stessa. La sua scomparsa ha suscitato immediate condoglianze, tra cui quelle della premier Giorgia Meloni.

Maria è deceduta nella sua abitazione di Palermo, circondata dall’affetto dei suoi figli e dei familiari, incluso il presidente Mattarella, che era al suo capezzale. Gli amici l’hanno ricordata come una persona determinata e dolce, con una profonda serenità interiore che le ha permesso di affrontare con dignità le sfide della vita. Questa serenità era radicata in una fede solida che la sosteneva nei momenti difficili.

A seguito della sua morte, il Quirinale ha annunciato che Sergio Mattarella non parteciperà agli impegni programmati per il 12 settembre in Liguria, dove avrebbe dovuto presenziare a eventi significativi come una tavola rotonda all’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e l’inaugurazione del Teatro Cavour a Imperia.

Maria era molto legata a suo zio Sergio; infatti, era stata battezzata da lui. A 18 anni sopravvisse a un attentato mafioso che colpì suo padre, Piersanti Mattarella, ex Presidente della Regione siciliana, assassinato nel 1980. Era sposata con Alessandro Argiroffi, defunto nel 2015, e insieme avevano avuto due figli, Giovanni e Piersanti.

Il cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso anche da Renato Schifani, governatore della Sicilia, il quale ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere a Palazzo d’Orleans e ha annullato tutti gli impegni pubblici. Nel suo messaggio, Schifani ha elogiato la professionalità e la dedizione di Maria, sottolineando il suo esempio straordinario.

Anche Giorgia Meloni ha voluto esprimere le sue più sincere condoglianze per la scomparsa della nipote del Presidente Mattarella, un omaggio che testimonia il rispetto e l’affetto per una figura significativa nel panorama istituzionale della Sicilia.