La malattia del cervo zombie potrebbe presto fare un salto e contagiare gli esseri umani.

La malattia del cervo zombie, nota come CWD (Chronic Wasting Disease), è un disturbo neurodegenerativo che colpisce principalmente i cervidi. I sintomi includono uno sguardo vitreo, andatura instabile, salivazione eccessiva e difficoltà di movimento, comportando una progressiva perdita di controllo. Sebbene la CWD fosse finora considerata limitata ai cervi, sono stati segnalati casi di infezione anche in maiali selvatici, sollevando preoccupazioni riguardo alla possibile trasmissione agli esseri umani, specialmente attraverso il consumo di carne contaminata.

Il dottor Michael Osterholm, esperto di malattie infettive, ha avvertito che la possibilità di una mutazione della CWD in una forma infettiva per l’uomo non è da escludere. Attualmente, non esistono cure né vaccinazioni disponibili per la malattia, e i prioni, responsabili della CWD, sono notoriamente resistenti al calore, rendendo la semplice cottura della carne insufficiente per eliminare il rischio di contagio. Gli scienziati stanno studiando quest’argomento, ma non sono certi riguardo ai meccanismi attraverso i quali i prioni potrebbero infettare gli esseri umani.

La malattia è stata rilevata in 33 Stati americani, compresi Wyoming, Wisconsin e Colorado, e continua a diffondersi fra le popolazioni di cervi. Anche se non sono stati registrati casi di trasmissione alla specie umana, la possibilità di ceppi virali più aggressivi in futuro è un motivo di preoccupazione. Se la CWD dovesse contagiarsi ai maiali domestici, ciò potrebbe amplificare il rischio di trasmissione all’uomo.

La salute pubblica potrebbe essere seriamente minacciata se la CWD evolvesse in un ceppo in grado di infettare gli esseri umani, creando anche potenziali impatti sul mercato alimentare. Gli scienziati stanno chiedendo maggiori investimenti nella ricerca per monitorare la diffusione della malattia e sviluppare misure di controllo efficaci. La vigilanza resta fondamentale fino a quando non saranno disponibili ulteriori informazioni, e il mondo scientifico rimane in allerta sulla situazione, consapevole che la malattia potrebbe evolversi in modo imprevedibile. La sicurezza alimentare e la salute umana potrebbero dipendere da un monitoraggio costante e da azioni preventive adeguate.