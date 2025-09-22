La Magnifica Eleonora Duse nel Cinema Italiano Contemporaneo

Una straordinaria attrice al centro della scena. Valeria Bruni Tedeschi interpreta Eleonora Duse nel film Duse, diretto da Pietro Marcello. Questo film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta gli ultimi anni della celebre diva della scena mondiale.

Il film è stato proiettato nei cinema il 18 settembre, distribuito da PiperFilm, e ha già raggiunto notevoli incassi, posizionandosi tra i primi due film italiani nella top 10 con 265.099 euro in tre giorni. Attualmente occupa la quinta posizione, preceduto da titoli come The Conjuring, due anime giapponesi e Material Love, con Dakota Johnson e Pedro Pascal. Seguono nel box office The Life of Chuck, Downton Abbey: Il gran finale, l’altro film italiano La valle dei sorrisi, I Puffi il film e David Gilmour Live al Circo Massimo.

La pellicola presenta una Duse che si confronta con la propria vita, il regime fascista e i cambiamenti globali. Pur vedendo affermarsi il cinema come arte, la Duse decide di tornare al teatro, affrontando il conflitto tra arte e potere in un’epoca in cui la propaganda diventa fondamentale.

Durante il festival, Bruni Tedeschi e Marcello hanno condiviso il loro approccio. L’attrice ha descritto il suo metodo di lavoro con il personaggio come un incontro casuale su un treno, in cui stabilisce una connessione profonda. Il regista, invece, ha espresso il suo interesse per personaggi in rivolta e ha voluto catturare lo spirito di Duse nei suoi ultimi anni, evidenziando come sia una figura ottocentesca che si affaccia al Novecento, in un contesto storico caratterizzato da indifferenza e relativismo.