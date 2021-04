La firma di Jimi Hendrix impressa sulle nuove maglie dei Seattle Sounders. Parte dei proventi andranno ad associazioni non profit.

I Seattle Sounders hanno lanciato una linea di maglie ispirate a Jimi Hendrix. Il “The Jimi Hendrix Kit” è composto da magliette autografate – per modo di dire – dal chitarrista e cantante, che fungono da articoli che hanno come scopo quello di raccogliere denaro per diverse fondazioni di beneficienza.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/forrest.george/photos

Jimi Hendrix “autografa” le maglie dei Seattle Sounders

I Seattle Sounders hanno realizzato una linea di t-shirt con l’autografo di Jimi Hendrix. Come possiamo vedere dal post che hanno pubblicato su Twitter, la squadra ha scelto anche colori molto particolari, cme il viola, l’arancione e il giallo, insoliti per una divisa di calcio ma che fanno riferimento allo stile distinto di Hendrix.

Il post su Twitter:

La sua firma è impressa sul petto e il testo della sua canzone sul nastro del collo. Il design è stato realizzato con l’approvazione della famiglia dell’icona della musica di Seattle.

L’orgoglio della squadra e la beneficienza

Come riferito in un comunicato da Peter Tomozawa, proprietario di parte dei Seattle Sounders e presidente delle operazioni aziendali, in un comunicato del team, “Non potremmo essere più orgogliosi di presentare il Jimi Hendrix Kit, una vera unione di sport, musica e cultura pop. L’eredità di Jimi risplende non solo a Seattle, dove è nato e cresciuto o per i Sounders che da anni hanno fatto della sua iconica versione di All Along The Watchtower una tradizione, ma attraversa tutto il mondo“,

E aggiunge: “Nella sua breve vita, Jimi ci ha regalato il suo talento e, ancora di più, il suo spirito generoso e amorevole. Volevamo che questo kit incarnasse quella personalità colorata e creativa, usandolo anche come un modo per migliorare ulteriormente, proprio come Jimi usava la sua piattaforma“.

Sono 5 le associazioni non profit di Seattle che beneficeranno delle donazioni derivanti dalla vendita di questi kit ispirati al grande artista: The Jimi Hendrix Park Foundation, The Museum Of Pop Culture (MoPOP), The Northwest African American Museum, Rave Foundation e il Tacoma Public Schools Indian Education Program.