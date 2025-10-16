La magia delle parole: Alex Wharton e il potere della lettura in Galles

Alex Wharton, originario di Pontypool, una piccola cittadina mineraria nel sud del Galles, ha intrapreso un percorso straordinario nel mondo della letteratura. Fin da giovane, si lasciava trasportare da fumetti vivaci e libri di cultura generale, approfondendo mappe e culture del mondo. Da adolescente, si è appassionato alla musica rap, studiando ossessivamente i testi di artisti come Outkast e Lauryn Hill.

Oggi, Wharton è il Children’s Laureate del Galles e porta la sua poesia in biblioteche, scuole ed eventi in tutto il Regno Unito. Le sue storie, che spaziano da racconti di martin pescatori a gelatine, nascono dall’incontro tra parole e ritmo che ha ascoltato nella sua gioventù. La sua scrittura è caratterizzata da una fluidità musicale, come evidenziato nel suo lavoro “I Don’t Want to Write a Poem”, dove sottolinea l’importanza di trasmettere conforto e connessione attraverso il linguaggio.

Wharton evidenzia come la lettura sia fondamentale per il successo dei bambini, e quanto sia cruciale rendere questo momento interessante, affinché i piccoli possano essere spinti a esplorare i libri. La ricerca dimostra che meno della metà dei genitori trova divertente leggere ai propri figli. Per Wharton, è importante superare eventuali esitazioni iniziali per avviare un ciclo positivo sin dall’infanzia.

Creando legami positivi con la lettura, i bambini crescono per diventare adolescenti e adulti che riconoscono l’importanza di leggere ai propri figli. Wharton scrive le sue poesie pensando a un pubblico ampio, poiché crede che il linguaggio debba intrattenere anche adulti come bibliotecari e insegnanti. La poesia, per lui, è uno strumento terapeutico che rafforza le connessioni nel cervello e arricchisce il vocabolario dei giovani lettori, aprendo loro le porte verso mondi pieni di possibilità.