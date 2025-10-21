La magia della Prima della Scala a Milano

L’evento della Prima della Scala rappresenta un momento di grande prestigio e attenzione mediatica. Tra abiti firmati, flash dei fotografi e la frenesia del backstage, circa 900 persone si danno da fare per rendere tutto perfetto. Questa celebrazione annuale dell’opera, che segna l’inizio della stagione lirica a Milano, ha ispirato un nuovo lungometraggio intitolato “La forza del destino”, diretto da Anissa Bonnefont e supportato da Rolex.

Il film, presentato al Teatro alla Scala, offre uno sguardo esclusivo sui mesi di preparazione che precedono la serata del 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. Non è solo un evento, ma un rito sociale e culturale che mette in luce il talento artistico di Milano e dell’Italia.

Nel documentario, che dura 90 minuti, vengono mostrati i retroscena della Prima e il lavoro delle persone che rendono possibile questo spettacolo. Vengono presentati cantanti di fama mondiale, artigiani, tecnici specializzati e molti altri, tutti impegnati per settimane per preparare l’evento. La narrazione si concentra sulla Prima del 2024, che ha visto il melodramma “La forza del destino” di Giuseppe Verdi come protagonista.

Il film include interviste con figure chiave come il Maestro Riccardo Chailly e il regista Leo Muscato, insieme a noti soprani e tenori. La colonna sonora contemporanea di Jack Bartman accompagna le opere di Verdi, creando un’atmosfera affascinante.

“La forza del destino” sarà trasmesso dalla RAI in diverse date, e rappresenta anche un’ulteriore iniziativa di supporto per l’arte attraverso “Perpetual Arts” di Rolex, impegnata nella promozione e preservazione della cultura. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Rolex.