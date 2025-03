La magia della migrazione delle gru cinerine nel cielo di Genova: un racconto visivo

Le immagini condivise da Ugo de Cresi documentano un eccezionale evento naturale avvenuto a Genova il 27 febbraio 2025. Migliaia di Gru cenerina (Grus grus) sono state avvistate in migrazione, sorprendendo tanti cittadini che hanno alzato lo sguardo al cielo. Ugo stima che circa diecimila uccelli abbiano sorvolato la città, grazie a condizioni meteorologiche favorevoli. Fin dalle prime ore del mattino giungevano notizie di stormi avvistati sulla costa ligure, e nel pomeriggio due enormi gruppi erano visibili dal porto e dalla sopraelevata di Genova. Questi stormi, risalendo la Valpolcevera, hanno oltrepassato il Passo dei Giovi e, prima del tramonto, hanno seguito la direzione verso la Pianura Padana, con destinazione finale verso le grandi radure della Germania, Polonia e Baltico.

Per approfondire il fenomeno migratorio, l’ornitologo Rosario Balestrieri ha spiegato che la migrazione di ritorno degli uccelli segna l’avvicinarsi della primavera. Questo straordinario viaggio intercontinentale è cruciale per la specie, che un tempo nidificava in Italia, oggi solo migratrice e svernante. L’Italia continua a giocare un ruolo essenziale nella migrazione della gru. Durante il volo, gli uccelli si dispongono in formazione a V, una strategia che consente loro di risparmiare energia, poiché ogni uccello approfitta della scia di chi lo precede, eccetto il primo. Questa affascinante coreografia nel cielo di Genova rappresenta un esempio splendido della natura che si manifesta anche nelle aree urbane.