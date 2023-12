La magia del Natale a 'Lights in nature', un giardino segreto nel cuore di Roma

‘Lights in nature – Life’ è una suggestiva esperienza immersiva che invita i visitatori a esplorare un giardino segreto nel cuore di Roma, ai Giardini del Brancaccio, attraverso luci e suoni che reinventano la magia del Natale. Grandi e piccini potranno vivere un’avventura notturna ricca di incredibili proiezioni e spettacolari giochi di luce che celebrano l’armonia tra l’uomo e la natura e rappresentano la vita sul Pianeta Terra attraverso i suoi quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra. Un viaggio che sarà un percorso di bellezza, ma anche di consapevolezza verso una necessaria sostenibilità ambientale nel centro storico di Roma.

L’evento è uno dei capitoli del progetto Naturaleza Encendida, nato in Spagna e che dalla sua creazione nel novembre 2020 nel Real Jardín Botánico de Madrid, ha fatto tappa in diverse città europee, accogliendo oltre 1 milione di persone da tutto il mondo. Naturaleza Encendida è un concepts viluppato dalla società madrilena di produzione di spettacoli Letsgo Company che ha dimostrato un eccezionale impegno per l’innovazione e la sostenibilità nel campo degli spettacoli di luce. Diversi sono gli spettacoli luminosi offerti dal progetto Naturaleza Encendida contemporaneamente aperti al pubblico: Origen a Barcellona, Explorium a Tenerife, Insectos a Madrid, Itsasaldi a Bilbao e il recente Dalì Universe inaugurato lo scorso 15 novembre con grande successo a Parigi.

Ogni parco offre magiche passeggiate notturne in differenti ambienti naturali dove il visitatore diventa protagonista e viene invitato a scoprire una ricca biodiversità in spettacoli di luci carichi di sorprese e adatti a ogni fascia di età. Ora, LetsGo Company e il partner italiano Show Bees, di Marzia Ginocchio e Gianmario Longoni, sono lietidi portare ‘Lights in nature – life’ nella Capitale, offrendo a tutti i visitatori un’esperienza sensoriale che renderà ancora più magico il Natale e che continuerà ad illuminare le notti romane fino alle porte della primavera.

Lights in nature – life a Roma nei Giardini Brancaccio guiderà i visitatori attraverso quattro aree tematiche: 1)Biosfera. Il visitatore entrerà in una zona piena di speranza, dove viene ricordato che non tutto è perduto. Se ognuno si impegna fin da subito, c’è ancora tempo per migliorare il pianeta per tutti gli esseri che lo abitano. 2)Terra. Proseguendo il percorso, il visitatore si renderà conto che è improvvisamente arrivato sulla terra ferma e magicamente è diventato piccolo come un insetto che quindi potrà vedere a grandezza umana. Scoprirà quanto sono utili gli scarabei stercorari per il suolo e per la distribuzione di semi, potrà percepire gli animali selvatici nascosti nella vegetazione vedendo i loro occhi brillare nel buio, o accompagnare le 35 formiche di fuoco nel loro formicaio. Si osserverà la terra, un tempo umida e fertile, diventare rossa e arancione nelle fiamme degli incendi che devastano flora e fauna e trasformano un ambiente ricco di vita in una landa desolata che solo decenniri porteranno alla rigogliosità originaria.

3) Acqua. Un’area che diventa un fantastico fondale marino: gli alberi si trasformano in barriera corallina e, passeggiando, il visitatore sarà immerso in un mondo surreale abitato da una balena di 6 metri, da banchi di centinaia di pesci, da meduse, ma anche da un po’ di rifiuti, che purtroppo ormai fanno parte di questo panorama. Non mancherà il suono delle onde, dalle bolle e molta musica avvolgente. 4) Aria. Si entrerà nel mondo dell’aria che farà volare la mente dei visitatori che così potranno godere della sinfonia degli uccellini, volare alti nel cielo grazie alla magia delle libellule che però possono sopravvivere solo in ambienti non contaminati dall’inquinamento ambientale. Le immagini più tradizionali, come la cicogna che porta in bambini nel mondo, si uniscono alle immagini più ecosostenibili/ecoconsapevoli di un mondo che deve essere curato per poter crescere sano, lontano dall’inquinamento che si annida nell’aria come un avvoltoio.