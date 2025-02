La maggioranza non possa scegliere i nomi dell’opposizione

“Siamo in stallo. Raggiungeremo una quadra quando dalla maggioranza smetteranno di pretendere di scegliere anche i nomi in capo alle opposizioni”, afferma Alessandra Maiorino, membro della Commissione affari costituzionali al Senato, riguardo l’impasse sulla nomina dei giudici costituzionali. Attualmente si discute dello scenario 2+1+1, con due giudici indicati dalla maggioranza, uno dalle opposizioni e un tecnico. La terza casella è stata assegnata a un candidato del Pd, mentre rimane da definire la quarta, per la quale la opposizione ha proposto una terna di costituzionaliste. Maiorino sottolinea che la questione della quarta casella dimostra le difficoltà presenti.

Non rivela i nomi della sua terna, ma afferma che sono tutte esperte di alto profilo. Cita le difficoltà nel candidare donne, evidenziando che ogni volta sembra sia solo un dovere morale. Se Forza Italia non candiderà una donna, rimarrà una sola giudice costituzionale nel quartetto. Maiorino nota che il suo gruppo ha diverse opinioni su Francesco Saverio Marini, contribuendo all’attuale stallo.

Riguardo l’obbligo di eleggere un giudice costituzionale, Maiorino sottolinea che le opposizioni devono avere la libertà di proporre nomi e non possono essere escluse dal processo decisionale, evidenziando come sia essenziale una certa autonomia dei parlamentari. Conclude su un tono critico, affermando che queste libertà stanno diventando sempre più rare.