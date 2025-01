La madre di Yulia Bruschi contro il Grande Fratello: le accuse

Esattamente un mese fa, Yulia Bruschi ha lasciato la casa del Grande Fratello per accordo con la produzione, dopo che il suo ex, Simone Costa, l’ha denunciata. Tuttavia, la madre di Yulia ha dichiarato in una diretta su TikTok che l’uscita dal programma non era necessaria. Secondo lei, la figlia aveva già incontrato l’avvocato per sistemare la sua situazione legale. La madre ha espresso forti critiche verso il GF, sostenendo che Yulia sia stata ingannata e paragonando la sua situazione a quella di altri concorrenti che sono tornati dopo un breve allontanamento. Nonostante ciò, Yulia e Alfonso Signorini hanno ribadito che la decisione di uscire fosse stata presa di comune accordo con la produzione.

La madre di Yulia ha aggiunto che, prima dell’uscita, un’autrice del programma l’aveva contattata per informarla che esisteva la possibilità di far venire l’avvocato di Yulia. Dopo questo incontro programmato, Yulia ha avuto solamente due ore con il suo legale, durante le quali ha firmato tutte le dichiarazioni necessarie. Secondo la madre, non c’era alcun motivo per cui Yulia dovesse lasciare la casa e la sua uscita è stata ingiusta, poiché la situazione legale era già risolta. La madre ha affermato che Yulia pensava di tornare in casa e che il suo allontanamento fosse un errore.

Inoltre, la madre ha insinuato che il motivo reale dell’uscita di Yulia fosse la sua volontà di rivelare le verità su Lorenzo ed Helena, e che questo l’ha resa scomoda. Ha sottolineato che, contrariamente a quanto avvenuto con altri concorrenti, Yulia non è stata riammessa nel reality. Ha espresso incredulità sul fatto che altri concorrenti potessero risolvere le loro situazioni legali e tornare, mentre Yulia no. La madre ha chiuso il suo sfogo affermando che sono state dette bugie riguardo l’uscita di sua figlia e che, in effetti, Yulia non avrebbe mai dovuto lasciare la casa. Remarks and tweets from the public show that nonostante le polemiche, la questione rimane controversa.