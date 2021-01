“Non volevo abbandonare la mia bambina, l’avevo affidata a mia cognata per volare in Romania da mia sorella che stava morendo. Rivoglio Sara con me, quella bambina è mia figlia”. Parla Maria, la mamma della piccola Sara, abbandonata nello scorso ottobre all’Ospedale dei bambini di Palermo dove è stata curata per il Covid-19.

Attraverso il suo avvocato, Matteo La Barbera, vuole che si sappia che “Sara non è una bambina rifiutata. Avevo un’emergenza, non sapevo che un’altra parente l’avrebbe lasciata da sola”. La storia di Sara ha commosso molte mamme siciliane che a Natale hanno inviato nella comunità dove è stata assegnata un furgone pieno di doni per la neonata.

Maria, 33 anni, è stata arrestata il 14 dicembre per l’abbandono della sua bambina e scarcerata due settimane dopo. Adesso ha l’obbligo di firma a Catania, dove abita con la famiglia. Ma intanto si è costituita nel processo davanti al tribunale per i minorenni che deciderà sul futuro della figlia. Sara, che adesso ha 5 mesi, è in attesa del verdetto sull’adottabilità. La procura ha chiesto e ha ottenuto la sospensione della responsabilità genitoriale per la madre. Nessuna traccia del padre, del quale la donna non ha mai fornito l’identità. Secondo le indagini, quella mamma era a Caserta mentre la sua figlioletta combatteva contro il morbo a Palermo.

La donna invece sostiene che si trovava in Romania. “Non stavo mentendo. Ero davvero in Romania – si difende lei – e quella telefonata partita da Caserta è stata fatta per interposta persona. Volevo sapere come stava mia figlia ma non ero a Caserta: tutti i cellulari della famiglia sono intestati a un unico parente”.

Sta di fatto che Sara resta in ospedale fino al 19 ottobre, assistita da una seconda parente che però per la procura è una sconosciuta. La donna poi scompare e addirittura dichiara che si sarebbe liberata della bambina se gliel’avessero affidata. Il 24 ottobre arriva la telefonata della mamma, che riferisce di non potersi occupare della piccola perché è in Romania insieme agli altri quattro figli. Sara resta con i medici che, avvertita la polizia, si prendono cura di lei fino alla guarigione. A fine novembre Sara viene dimessa, la madre non è ancora al suo fianco.

Il 10 dicembre Maria arriva in Italia, prima a Catania e poi a Palermo, per cercare un avvocato. “C’è un atto ufficiale che conferma che ho lasciato mia figlia a mia cognata, la moglie di mio fratello. Abbiamo redatto un documento da un notaio e presto lo consegnerò al mio avvocato. Per me mia figlia era al sicuro”, è la versione della donna.

Ma quando Maria arriva in Italia, Sara è già tra le braccia delle assistenti di una casa-famiglia. “Mia figlia era già stata affidata alle forze dell’ordine perché la donna che era con lei è scappata. Ma non era mia cognata, era un’altra parente”, spiega lei e si dispera. Il 14 dicembre la mamma di Sara viene arrestata in un commissariato di Catania dove era arrivata per denunciare lo smarrimento della card per il reddito di cittadinanza. Un mandato di cattura era già stato spiccato dalla procura, e la donna finisce nel carcere di Messina.

“Pensavo a mia figlia e piangevo. Spero che la giustizia italiana riconosca la mia innocenza”, continua la mamma di origini rom. Nel frattempo la storia di Sara è entrata nei cuori delle lettrici di Repubblica. Il gruppo delle “Mammucche”, che conta in un account chiuso su Facebook 900 mamme siciliane, ha acquistato vestiti, peluche e copertine per Sara e i suoi nuovi fratelli della comunità dove vive. “Non posso che ringraziare queste mamme e rivolgermi a loro dicendo che Sara una mamma ce l’ha e spera di poterla riabbracciare presto”, piange la donna.