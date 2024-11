La madre di Ethan di Piano di Sorrento: la reazione incredula di Claudia Ciampa in tv dopo il ritrovamento

Ethan, un bambino di 7 mesi, è stato ritrovato in California dopo essere stato rapito dall’ex compagno di sua madre, Claudia Ciampa, durante una vacanza in Puglia. La scomparsa è stata denunciata da Claudia il 30 agosto. Le autorità statunitensi, grazie a un’attività investigativa intensiva, sono riuscite a localizzare e catturare Eric Howard Nichols, il rapitore. Il piccolo, ora sotto custodia, sarà presto riunito con la madre a Los Angeles, mentre un’udienza stabilirà le modalità per il suo rimpatrio in Italia.

Claudia Ciampa ha espresso la sua gioia per il ritrovamento del figlio, affermando: “Sono felicissima, non vedo l’ora di poterlo riabbracciare”. Non aveva più visto Ethan da quando era scomparso e ha dichiarato di non riuscire a credere che il loro incontro sia imminente. Ha anche sottolineato l’importanza del supporto ricevuto dalle autorità italiane e statunitensi nel riportare il bambino a casa.

Il processo di ricongiungimento avverrà presto, poiché un giudice ha emesso un provvedimento d’urgenza per concedere l’affidamento temporaneo del bambino alla madre. Claudia è già pronta a partire per la California. Un’udienza nelle prossime settimane deciderà le modalità del rientro di Ethan in Italia, in conformità con la Convenzione dell’Aja. La cooperazione tra le autorità italiane e americane è stata fondamentale per la risoluzione di questo caso, che ha attratto l’attenzione dell’opinione pubblica.

Gian Ettore Gassani, legale di Claudia, ha commentato che la situazione ha tenuto in tensione l’intero paese e ha espresso ottimismo sul fatto che alla fine ci sarebbe stata un soluzione positiva. Ha elogiato anche il lavoro delle autorità politiche e diplomatiche, sottolineando l’importanza della loro azione in un caso che sembrava disperato. Claudia e il suo avvocato hanno entrambi ringraziato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e le autorità diplomatiche statunitensi per i loro sforzi decisivi nel riportare Ethan a casa.

In sintesi, la vicenda si è conclusa felicemente per Claudia e Ethan, mostrando l’efficacia della collaborazione internazionale nel proteggere i diritti dei minori e nel garantire la loro sicurezza.