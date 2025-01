La madre di Cecilia Sala, Elisabetta Vernoni, incontra Meloni e la ringrazia: ‘Uno sguardo materno che mi ha sostenuto’

Cecilia Sala, giornalista e figlia di Elisabetta Vernoni, ha recentemente avuto un incontro con la premier Giorgia Meloni per discutere della situazione della figlia, che è attualmente detenuta in Iran. Durante il vertice, Elisabetta Vernoni ha fatto presente le preoccupazioni riguardanti la salute e il benessere di Cecilia, sottolineando la necessità di un intervento tempestivo e concreto da parte del governo italiano.

La premier Meloni ha espresso la sua solidarietà e il suo impegno a fare il possibile per garantire la sicurezza e la liberazione di Cecilia, evidenziando l’importanza di mantenere un dialogo aperto con le autorità iraniane. Meloni ha anche confermato l’avvio di iniziative diplomatiche per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni internazionali sulla vicenda di Cecilia, mirate a sollecitare l’attenzione e l’intervento da parte di altri paesi.

Elisabetta ha sottolineato la difficoltà di vivere lontana dalla figlia e ha ringraziato Meloni per la disponibilità dimostrata. Il vertice ha avuto un tono costruttivo, con discussioni su strategie e piani d’azione da intraprendere. La premier ha rassicurato la madre di Cecilia di essere in contatto con l’ambasciata italiana in Iran e ha promesso di aggiornare la famiglia sulle evoluzioni della situazione.

Inoltre, sono state esplorate possibili collaborazioni con organizzazioni non governative e istituzioni internazionali che si occupano di diritti umani, al fine di esercitare pressioni sul governo iraniano per un trattamento equo di Cecilia e il suo eventuale rilascio. Durante l’incontro, Elisabetta ha evidenziato la necessità di un sostegno più robusto e coordinato da parte della comunità internazionale, evitando che la questione di Cecilia venga trascurata.

La padre di Cecilia ha manifestato la sua gratitudine per il supporto ricevuto, sia a livello istituzionale che da parte dell’opinione pubblica, designando questo momento come un importante passo verso la giustizia e la libertà per sua figlia. La speranza è ora che il governo italiano possa incidere in modo significativo sulla situazione di Cecilia, rilanciando l’attenzione sulla sua vicenda e sulle ingiustizie subite da tanti cittadini all’estero. La questione di Cecilia è ora al centro dell’attenzione e si spera che possa risolversi nel migliore dei modi.