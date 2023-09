La madre di Britney costretta a tornare al lavoro: “Senza soldi, adesso fa la maestra”

Da quando Britney Spears è uscita dalla tutela che la teneva prigioniera ed ha ricominciato a gestire i suoi beni, ha deciso di chiudere i rubinetti alla sua famiglia. Per questo motivo la madre e la sorella della popstar di Womanizer sono tornate a lavorare. Jamie Lynne è sbarcata a Ballando con le Stelle USA e adesso Lynne insegna in una scuola della Louisiana. Secondo il Daily Mail la 68enne sarebbe tornata a fare il lavoro che faceva prima dell’ascesa di Britney: la maestra delle elementari.



Stando a quello che ha riferito una fonte al magazine britannico, Lynne avrebbe problemi finanziari e pare abbia deciso di tornare ad insegnare per poter pagare le bollette.

Ecco un’immagine esclusiva di Lynne…

“Il nostro insider ha assicurato che lei ha difficoltà economiche. Per questo adesso ha un lavoro part-time in una scuola locale. Ci ha detto: ‘Sta lottando per pagare le bollette, non se la passa bene come prima. I costi per mantenere la sua proprietà non sono bassi. Lei vive in una villa da 2 milioni di dollari che le ha comprato sua famosa figlia nel 2001’.

La nostra fonte ha anche rivelato: ‘Lynne ha provato a riconciliarsi con la figlia nei mesi scorsi, ma le cose non sono finite bene. Le aveva consigliato di lasciare Los Angeles perché è una città tossica. Adesso che non aveva più Sam al suo fianco, Lynne aveva detto a Britney di tornare con lei in Louisiana’.

Britney ha rifiutato i consigli della madre. La frattura più importante nel loro rapporto è arrivata quando Lynne ha chiesto che Britney pagasse le spese legali che aveva sostenuto per informarsi sulla conservatorship. Secondo i documenti del tribunale, Lynne ha presentato una petizione nel novembre 2021 per richiedere che sua figlia paghi la fattura del suo avvocato’.

Abbiamo contattato Lynne per un commento ma al momento non abbiamo ricevuto risposta”.