Negli ultimi due anni Lynne Spears ha dimostrato più volte di essere vicina alla figlia e ai suoi fan. La donna ha interagito sui social con chi usava l’hashtag #FreeBritney ed è volata a Los Angeles per assumere degli avvocati e sostenere Britney nella battaglia contro il padre Jamie Spears e la conservatorship.

Secondo quanto riporta il New York Times, la mamma della popstar durante l’ultima udienza ha detto che la relazione di Britney e Jamie Spears è “tossica”. Lynne ha anche aggiunto che è giusto che il padre della Spears non sia più il suo tutore e che per il bene di sua figlia la cosa migliore sarebbe “ricominciare da zero e avere un nuovo inizio”. Pare anche che la madre dell’artista non abbia preso bene le parole dell’ex marito, che ha paragonato Britney ad un “cavallo da corsa che deve essere trattato come tale”.

Secondo i suoi avvocati, Lynne ha il cuore spezzato per quello che sta passando la figlia in questi anni e per questo ha intenzione di andare avanti con le battaglie legali (qui i documenti firmati da Britney e la madre, che chiedono un nuovo tutore per la conservatorship).

Per fortuna che c’è Lynne.

Lynne is a legend ❤️❤️ #FreeBritney https://t.co/Mux06DIGgr — GrahamC2031 (@GrahamCam94) November 12, 2020