La Madonna Benedetta pubblica il suo album di debutto ‘Godspeed’

La Blessed Madonna ha pubblicato il suo album di debutto intitolato “Godspeed”, che include 24 tracce significative. Tra i singoli figurano collaborazioni con artisti noti come Jacob Lusk, Kylie Minogue e Clementine Douglas. L’album è il risultato di tre anni di lavoro intenso e rappresenta l’influenza e l’eredità di Marea Stamper nel panorama della musica elettronica, rimanendo fedele alle sue radici nell’underground. In “Godspeed”, sono presenti artisti che spaziano dagli emergenti agli affermati, come Jamie Principle, A-Trak e Joy Crookes, con un’ampia varietà di stili musicali che riflettono la trasformazione artistica di The Blessed Madonna.

I temi affrontati nell’album sono profondi e personali, esplorando il dualismo tra rave e religione, entrambe centrali nella vita di Stamper. “Godspeed” tocca lo spettro delle emozioni umane, dal dolore alla gioia. La stessa artista descrive il significato della parola “Godspeed” come un inizio e una fine di un viaggio. Dopo un anno di isolamento, ha condiviso con il padre la notizia della realizzazione dell’album, un momento carico di emozione e orgoglio, reso ancora più significativo dalla sua recente perdita.

L’album è accompagnato da una direzione creativa innovativa degli artisti Sports Banger, che si sono ispirati all’educazione pentecostale di Stamper per l’artwork e il design. La copertina ritrae una giovane ragazza in una cerimonia di imposizione delle mani, richiamando i rituali del tent revival degli anni ’60. Inoltre, l’album presenta una fotografia in bianco e nero del marito di Stamper e una collezione di cimeli da club raccolti nel corso della sua carriera trentennale come DJ.

L’artwork è concepito per rompere con il design tradizionale delle copertine di album dance, cercando di conforto per chi ascolta e stimolando riflessioni. La ragazza sulla copertina potrebbe rispecchiare l’infanzia di Marea nel Kentucky, creando un legame tra la cultura rave e la spiritualità del Midwest.

La tracklist di “Godspeed” è composta da una serie di brani che rappresentano una narrazione complessa, esprimendo l’essenza dell’artista e il suo viaggio musicale.