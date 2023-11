La Maddalena, velista solitario lancia l'allarme: lo trovano morto su un isolotto

Tragedia nelle acque dell’arcipelago di La Maddalena: un velista è stato ritrovato senza vita sugli scogli dell’isolotto di Corcelli. Sabato sera la Capitaneria di porto ha ricevuto il mayday da un velista che si trovava da solo e in difficoltà nel mare dell’arcipelago maddalenino. Stamattina per cercarlo è intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco e sono stati loro a trovarlo. Corcelli è un isolotto vicino ai Barrettini, non lontano dall’isola di Santa Maria. Lì, sugli scogli, i vigili del fuoco hanno ritrovato i resti dello scafo in vetroresina e il corpo senza vita del velista. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono occupati del recupero della salma, con l’assistenza di una motovedetta della Capitaneria di porto di La Maddalena.