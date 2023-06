La Maddalena, turista muore schiacciato da masso crollato sulla spiaggia

Un turista lombardo di 62 anni ha perso la vita nell’isola di La Maddalena, travolto da un masso di granito. L’uomo si trovava in spiaggia assieme alla nipote di 8 anni con cui era in vacanza nel camping Abbatoggia. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata proprio la bimba ieri a salire su uno scoglio provocando la frana che ha travolto l’uomo nella spiaggia del campeggio. Per liberarlo erano intervenuti i vigili del fuoco e c’era voluto molto tempo per spostare il grosso masso. Mentre carabinieri e vigili del fuoco verificavano le condizioni di sicurezza del costone roccioso, il turista era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La piccola è stata inizialmente affidata ai servizi sociali del Comune, poi è stata raggiunta dalla famiglia. Stamattina all’ospedale di Olbia le condizioni del 62enne sono peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere.