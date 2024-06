La macabra scoperta di 177 cadaveri nella palude, cosa c’è dietro?

Nel 1982, durante i lavori per la costruzione di una nuova strada in Florida, un operaio fece una scoperta straordinaria: numerosi teschi che emergevano dal terreno. Questo ritrovamento fortuito diede il via a una serie di scavi e ricerche che portarono alla luce oltre 177 resti umani, risalenti a un periodo compreso tra 7.000 e 8.000 anni fa.

Il sito, noto oggi come Windover Archaeological Site, è una palude con fondo di torba che ha incredibilmente preservato i corpi, alcuni dei quali con tessuto cerebrale ancora presente. Contrariamente alla convinzione comune, nuove ricerche indicano che i cervelli possono conservare bene in determinate condizioni, e Windover ne è una prova straordinaria. In effetti, è diventato il sito più caratterizzato per quanto riguarda il DNA umano antico.

I corpi, per lo più sepolti in posizione fetale sui loro lati, affondarono fino a un metro di profondità, dove rimasero indisturbati per millenni. Gli scavi, condotti tra il 1984 e il 1987, hanno rivelato resti di individui di tutte le età, con circa metà dei corpi che ancora presentavano parti del cervello al momento del recupero. L’analisi del DNA ha rivelato che i corpi erano probabilmente imparentati, condividendo un allele in una parte molto variabile del genoma.

La conservazione straordinaria dei corpi di Windover è dovuta alla chimica dell'acqua della palude, ricca di minerali e anaerobica a pochi centimetri sotto la superficie, condizioni che inibiscono la decomposizione batterica e fungina tipica dei corpi esposti all'aria aperta.

Le paludi, in generale, sono ambienti unici per la conservazione dei resti umani, spesso confondendo i corpi antichi con vittime di omicidi moderni. Il sito di Windover, con i suoi 177 corpi, rappresenta uno dei ritrovamenti più significativi del Nord America e offre una finestra unica sul nostro passato antico.