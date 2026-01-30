La Lube Civitanova SFIDA il Montpellier

La Cucine Lube sta vivendo un periodo intenso con diversi appuntamenti importanti per tecnici e tifosi. La prima squadra può godere del primato nel girone E di Champions, mentre è in corso il college a tempo pieno che riunisce i migliori prospetti della Catalogna a Civitanova.

La Lube è attiva su due fronti: in Champions è leader a due giornate dalla conclusione della fase a gironi, e dovrà affrontare Montpellier e ospitare Varsavia. Intanto, coach Medei sta preparando la partita di domenica a Verona contro la Rana Verona, una partita delicata per la classifica. La Lube si trova sesta in classifica e ha bisogno di un cambio di passo per accedere ai playoff con una posizione più vantaggiosa.

Prosegue la collaborazione triennale tra Volley Lube e la Federazione Catalana di Pallavolo, con un gruppo di 14 atleti spagnoli U16 e U17 a Civitanova per un college a tempo pieno. Sono previste sedute comuni, scambi informativi, cene e visite delle strutture del Club biancorosso. L’accordo prevede la collaborazione tra le due realtà per una crescita reciproca nell’approccio al lavoro con i giovani, con allenamenti congiunti, incontri formativi e sessioni tecniche e tattiche. I tecnici e alcuni giocatori della Lube potranno anche partecipare a stage in Catalogna. Se emergeranno dei ragazzi degni di nota dal college catalano, la Lube sarà la prima a essere coinvolta.