La “lotta” tra un bassotto e un topo sta facendo ridere tutti

Spopola sui social network un video che mostra una “lotta” davvero particolare da venti milioni di visualizzazioni: il cagnolino Bassotto e il topo hanno conquistato il web.

La maggior parte dei video che hanno per protagonisti gli animali e che vengono condivisi sui social network ottiene spesso milioni di visualizzazioni. Che sia un filmato del proprio animale domestico o di animali di qualsiasi specie, le immagini che li mostrano sono in grado di diventare virali sul web, catturando l’attenzione di tutti gli utenti dei social che si ritroveranno a guardare ora divertiti ora emozionati ora arrabbiati i filmati sui quattro zampe. Così è accaduto ad esempio nel caso di un video che mostra la particolare lotta ingaggiata in strada tra un cagnolino di razza Bassotto dal manto nero e un topolino.

Spopola su TikTok il video del topo e del cane Bassotto: la battaglia ingaggiata tra i due conquista il web

Il video, della durata di pochi secondi, è stato realizzato dallo stesso proprietario del cagnolino, che si è trovato ad assistere esterrefatto alla scena e che ha poi condiviso il filmato sulla propria pagina TikTok all’account social @_marquitos mercado Marquitos Mercado.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Marcos vive insieme al suo cagnolino di razza Bassotto a Cordova, un comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell’Andalusia. Qualche giorno fa l’uomo era uscito a fare una passeggiata insieme al quattro zampe. A un certo punto il cucciolo si è allontanato, attratto da qualcosa che aveva attirato la sua attenzione. Poco distante da lui si trovava infatti un topo dal manto marroncino. La reazione del Bassotto alla vista del topolino ha colpito tutte le persone che si sono trovate ad assistere alla scena.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

I cani possono essere animali molto territoriali. L’attitudine a proteggere il proprio spazio e la propria famiglia, spesso, è più comune nei cani di piccola taglia come gli esemplari di razza Chihuahua e Bassotto. Questi cagnolini sono estremamente gelosi delle loro cose e fortemente determinati: tendono ad abbaiare molto e possono essere caratterialmente prepotenti, dominanti e iperprotettivi nei confronti degli umani; questo tipo di comportamento è in genere la conseguenza del modo errato in cui i proprietari li hanno allevati, consentendo loro di credere di essere il capobranco della famiglia in cui vivono.

Il cagnolino Bassotto protagonista del video condiviso su TikTok si è mostrato estremamente territoriale, cercando di proteggere il proprio spazio allontanando l’intruso. Il quattro zampe ha così ingaggiato un combattimento con il topolino; l’esito della lotta però non è stato favorevole per il cucciolo. Come mostrato nel filmato, infatti, dopo uno scontro a distanza tra i due animali è alla fine il roditore ad avere la meglio.

@_marquitosmercado #fyd #salomon ##dachshund##fydddddddddddd##rat##ratatouille ♬ sonido original – The Rivera🦇

In quella che più che una lotta appare quasi una danza, i due animali si fronteggiano in un giro tondo l’uno attorno all’altro. A un primo attacco del cane, segue un salto del topo che riesce così a spaventare il cucciolo. Il piccolo Bassotto, impaurito, inizia a correre terrorizzato verso il proprietario, girandosi di tanto in tanto a vedere se il “nemico” lo stia ancora inseguendo. Il breve filmato ha fatto il giro del mondo ricevendo oltre ventuno milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti divertiti da parte degli utenti del web, che hanno comparato la lotta tra i due animali proprio a dei passi di danza di un balletto. (di Elisabetta Guglielmi)