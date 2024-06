la lotta per l’affidamento sta per iniziare?

La reazione inattesa di Fedez durante l’intervista parla da sé: la lotta per l’affidamento dopo la separazione con Chiara Ferragni sta per iniziare?

Dopo le reazioni contrastanti all’uscita del suo nuovo singolo, realizzato in collaborazione con il collega Emis Kill, Fedez presiede a un’intervista che lascia perplessi molti utenti su @bestcliptwitchita. Un estratto del suo intervento, in cui il rapper parla di affidamento, è stato condiviso proprio in queste ore sul profilo TikTok di @bestcliptwitchita. La clip avrebbenuovi dubbi sulla crisi in corso da mesi tra lui e Chiara Ferragni.

Fedez su Chiara Ferragni: in tema affidamento lo coglie alla sprovvista

Nel corso dell’intervista Fedez – a un certo punto – reagisce in modo inatteso alle domande che gli vengono rivolte dal duo composto da “Il Rosso” e Francesca Cuccuru. Il rapper diventa tutto rosso, arriva perfino a nasconde il volto tra le mani. Sembra quasi che stia per mettersi a piangere di risposta alla precedente affermazione.

Nel frattempo, mentre dal vivo dell’intervista si attende una risposta da parte del rapper, tra i commenti alla diretta c’è chi espone la sua. C’è dice, ad esempio, che finalmente sia “tornato il vecchio Fedez“, ma c’è anche chi sostiene che lo stesso Fedez – in questo caso – stia ridendo “per non piangere“.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Chi è Matilda: la terza “figlia” dei Ferragnez

Pochi istanti più tardi si scopre finalmente la verità. La reazione di Fedez è un’altra. Il rapper viene sorpreso dalla telecamera mentre, togliendo finalmente la mano dal volto, se la ride di gusto allontanandosi dalla scrivania. Cosa è successo per scatenare una simile reazione?

La reazione di Fedez sull’affidamento: anche lei ne aveva uno

Stavolta nessun ritratto di famiglia con Leone e il fido di casa Ferragni, al suo posto: un’amara constatazione. Fedez, rispondendo all’affermazione del duo sulla propria esperienza con un Golden Retriever, avrebbe confermato di avere più nessun rapporto con Paloma da quando lui e Chiara si sono allontanati.

Se Fedez, prima della sua separazione con Chiara Ferragni, trascorreva gran parte delle sue giornate in compagnia della piccola Golden Retriever, ora che i rapporti con lei sarebbero cambiati si sarebbero trasformati anche quelli con Paloma.

Che Fedez – con la sua reazione – abbia voluto mostrare di star avvertendo la sua mancanza? Chi può dirlo: la sua reazione è contrastate. Ma una cosa è certa. L’influencer accanto a lui aveva solo ricordato ai presenti di aver ospitato, in passato, un Golden Retriever.