La lotta di Ghali: la madre malata e la scelta di fermarsi dalla musica

Ghali si appresta a lanciare il suo nuovo singolo, “Niente panico”, un brano dal significato profondo e personale per il rapper. Attraverso un toccante messaggio sui social, Ghali ha condiviso il difficile periodo che ha vissuto accanto a sua madre, recentemente diagnosticata con un tumore per la terza volta. La canzone uscirà venerdì 11 ottobre, il mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno e coincidente con le giornate di sensibilizzazione sulla salute mentale, tematiche che si intrecciano con l’esperienza vissuta dall’artista. Ghali ha definito questo brano come “la canzone più importante della mia vita”, aprendo il suo cuore ai fan e raccontando un momento critico: la mattina dell’operazione di sua madre, quando ha sentito il suo dolore e la sua paura.

Il rapper ha anche riflettuto sul suo percorso artistico e sul senso del successo, esprimendo incertezze riguardo alla sua carriera mentre la madre lottava contro la malattia. Ha confesso di aver considerato l’idea di abbandonare la musica, domandandosi se fosse giusto dedicarsi a essa in un momento così critico. Tuttavia, è proprio in uno di questi momenti di sconforto che è nato il nuovo singolo. Durante una pausa all’ospedale, ascoltando la canzone, ha avuto un forte momento di commozione che lo ha fatto sentire come se avesse scritto una cura.

Fortunatamente, l’operazione è andata bene e la madre di Ghali ha superato nuovamente la malattia. La dedica della canzone è rivolta a chiunque stia affrontando un periodo difficile e a chi si sente sopraffatto dalla paura. Ghali ha voluto trasmettere un messaggio di speranza e supporto attraverso questo brano, che rappresenta non solo il suo vissuto personale ma anche una connessione empatica con le esperienze altrui. Inoltre, nel 2024, Ghali è stato protagonista di diverse notizie per le sue posizioni pro-Palestina, mostrando un impegno civico accanto alla sua carriera musicale.