La loro mamma non c’è più

Dopo la scomparsa della loro madre umana, i cuccioli Riky e Nikita si trovano in attesa di un futuro migliore. La situazione è stata resa nota sui social media, in particolare su Instagram, dove viene evidenziato il bisogno di aiuto per questi adorabili cani. Riky e Nikita, rimasti soli nella loro casa a Sciacca, in provincia di Palermo, sta vivendo un periodo di solitudine che i volontari della LAV (Lega Anti-Vivisezione) cercano di alleviare.

Dopo la dipartita della loro madre, questi cuccioli sono stati descritti come “due anime rimaste sole al mondo”. I volontari si stanno occupando di loro, cercando di fornire supporto e assistenza in un momento tanto difficile. L’appello per trovare una nuova famiglia è diventato urgente, poiché Riky e Nikita hanno bisogno di amore e cura, proprio come quelli che ricevevano dalla loro madre.

La LAV ha avviato un’azione per garantire che i cuccioli ricevano cibo e attenzione, consegnando il cibo sotto il cancello della loro abitazione, dove i cani sono rimasti per oltre due settimane. Parallelamente, i volontari sono attivamente alla ricerca di una nuova famiglia disposta ad adottare i due cani, che hanno 1 e 4/5 anni. L’obiettivo è fornire loro un ambiente amorevole, capace di lenire il dolore della loro perdita e di riempire il vuoto incolmabile lasciato dalla madre.

Adottare Riky e Nikita rappresenterebbe quindi non solo un atto di amore, ma anche un’opportunità per restituire loro la serenità che meritano.