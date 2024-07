La disabilità di questi micetti li rende speciali: i due gattini conquistano il cuore di moltissimi utenti in rete, sono adorabili.

Loro sono Tilly e Willy. Ho rintracciato la loro presentazione grazie alla recente condivisione di un annuncio su IG. La pubblicazione era finalizzata alla loro attuale ricerca di una nuova casa per sempre. Tilly e Willy sono una coppia di micetti adorabili attualmente ospitati dal rifugio per gatti “Baby Kitten Rescue”. Tilly, a dire dei volontari, sarebbe la più dolce. È “curiosità, intelligente e sicura di sé“, mentre Willy sarebbe un po’ più “appiccicoso” ma “coccolone“. Quel che ama più di tutto sono “i grattini sulla pancia“.

Tilly e Willy, 2 micetti speciali conquistano tutti: la loro disabilità li rende ancora più adorabili

Tilly e Willy sono entrambi nati dalla stessa cucciolata. Ogni gattino della cucciolata è venuto al mondo con una malformazione congenita alle zampette posteriori.

I due micetti, uno bianco e arancione e l’altra tricolore, hanno conquistato il cuore degli utenti grazie alla loro abilità di “traballare” dolcemente durante le loro avventurose camminate. Grazie al supporto dei volontari, però, entrambi i micetti sembrano aver preso confidenza con il loro particolare andamento e pare abbiano migliorato in breve tempo non solo le loro abitudini, ma anche il loro rapporto con l’ambiente circostante.

La storia dei 2 micetti, oltre a ricordare molto quella dei 3 gattini “tremolii” Lucky, lino e Rosa, avrebbe dato inoltre molta speranza agli stessi impiegati nella struttura. I quali, avendo monitorato i 2 gattini durante le loro prime settimane di vita, avrebbero poi assistito a un autonomo svolgimento delle principali attività di routine, in casa, da parte dei 2 micetti.

Tilly e Willy, adorabili e sorprendenti in attesa di un’adozione

I volontari del rifugio hanno infine sottolineato la reciproca capacità di Willy e Tilly di stare in compagnia di altri gatti. Avrebbero fatto questo per lasciar intendere, agli utenti, che entrambi i gattini potrebbero essere adottati anche da una famiglia già di per sé numerosa. In didascalia alla pubblicazione, però, c’è anche un’altra precisazione.

I responsabili della struttura sperano che Tilly e Willy non vengano separati, e – per tal ragione – invitano le famiglie ad accogliere la loro proposta di adottarli insieme.

Il video di Tilly e Willy che ha conquistato il cuore degli utenti è stato condiviso dagli account Instagram @thekittenyogi e @babykittenrescue lo scorso 20 giugno in diretta dalla California.