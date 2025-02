La loro cagnolina è morta in una pensione per cani.

Una famiglia di Prato è stata risarcita con quasi 30.000 euro per la morte della loro cagnolina, un samoiedo, avvenuta a causa della negligenza di un gestore di una pensione per animali a Calenzano. Il tribunale ha riconosciuto sia il danno morale che patrimoniale, evidenziando il legame affettivo tra la famiglia e l’animale, considerato un membro della famiglia e non solo un animale da compagnia. I giudici hanno esaminato fotografie che ritraevano il cane in diversi momenti di vita quotidiana, come compleanni e giochi con i bambini, dimostrando l’impatto emotivo della perdita.

La causa della morte è stata attribuita a mancanze gravi da parte del gestore, che non ha garantito un’adeguata idratazione e alimentazione al cane durante un periodo di elevate temperature. Non è stato richiesto l’intervento di un veterinario nonostante il peggioramento della salute dell’animale e il gestore ha ignorato le offerte di aiuto di una collaboratrice. La famiglia, nel tentativo di avere notizie, non ricevette alcuna risposta e scoprì della morte della cagnolina solo tramite la polizia municipale, trovandola senza vita e coperta da un telo in un campo.

La sentenza del tribunale rappresenta un importante passo avanti nel riconoscere il valore del rapporto affettivo tra gli esseri umani e gli animali domestici, stabilendo che la perdita di un animale può comportare un danno morale oltre a quello economico. Questo potrebbe influenzare future cause legali riguardanti la tutela degli animali.