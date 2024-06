la loro amicizia vi farà letteralmente perdere la testa

Le immagini dei cartoni che ci hanno accompagnato nella nostra infanzia spesso ci restano impresse nella mente e, in alcuni casi, possiamo addirittura riuscire a rivederle nella vita reale.

Grazie al potere di internet i contenuti più inusuali possono venire alla luce e questa volta i protagonisti di uno dei video che sta facendo il giro del mondo sono niente meno che un gatto ed un amabile criceto. Questi due animali sono considerati agli antipodi, eppure molto spesso anche questi due mondi riescono ad entrare in contatto in maniera incredibile. Tra predatore e preda questa volta sembra proprio che non vi sia tutto questo astio e dopo l’inizio “burrascoso” del video quello che viene mostrato dimostra una realtà totalmente inaspettata.

Tom e Jerry in real life: Il video mostra delle scene di vita a quotidiana davvero assurde!

In natura i gatti ed i topi difficilmente possono condividere molto, se non uno diventare la cena dell’altro. Alcune regole basilari della natura tuttavia, spesso vengono stravolge nelle comodità di casa, quando il bisogno di procurarsi il cibo viene meno e possono sfociare amicizie davvero inaspettate.

Nonostante la premessa il video di cui vi parliamo oggi parte in una maniera che potrebbe considerarsi consona, con un gatto che cerca di prendere con la zampa un topolino sul davanzale della finestra. Più che un topo ad onore del vero parliamo di un criceto russo, uno dei più piccoli criceti che troviamo solitamente in commercio ma con una tempra tutt’altro che remissiva.

Alle zampettare del gatto il topo risponde a tono, cercando di schivare i colpi a sua volta, la scena di “caccia” però lascia in breve tempo ad un epilogo diverso nell’inquadratura successiva si può infatti notare come la situazione precedente deve aver stancato i due protagonisti che si sono poi lasciati andare ad un pisolino ristoratore, la cosa incredibile però è che hanno deciso di farlo uno accanto all’altro, con il criceto che se la dorme beatamente tra le zampine del micio.

Altro che caccia al topo, dunque, quello che vedevamo non era altro che un momento di gioco tra i due animaletti. Per molti il video rappresenta qualcosa di incredibile e proprio per questo è stato condiviso migliaia e migliaia di volte, la verità però è che, al di là degli istinti primordiali, nessun animale in natura è predisposto a far male ad altri se non per estrema necessità, un meccanismo dal quale gli uomini avrebbero molto da imparare e questo filmano non resta che l’ennesima dimostrazione di tutto ciò.