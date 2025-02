La Lombardia risponde a Roma: ‘L’autonomia infastidisce dopo la classifica sulla sanità’

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, esprime il suo disappunto nei confronti della classifica sulla sanità redatta dal ministero della Salute, che ha collocato la regione al sesto posto. Fontana attribuisce questa posizione a una manovra della “burocrazia romana”, sottolineando che potrebbe essere una punizione per il sostegno della Lombardia all’autonomia e al federalismo fiscale. In un’intervista al Corriere della Sera, Fontana critica aspramente i funzionari ministeriali, definendoli “super burocrati romani” e accusa il governo di penalizzare la sua regione.

Fontana sostiene che la graduatoria sia motivata da un solo indicatore, riguardante i ricoveri pediatrici per asma e gastroenterite, affermando che questa valutazione non rispecchia la qualità generale del sistema sanitario lombardo. Il governatore si vanta, infatti, delle eccellenze sanitarie della Lombardia, citando la classifica mondiale di Newsweek che ha posizionato cinque ospedali lombardi tra i primi nove in Italia, con l’ospedale Niguarda al primo posto.

Nonostante il riconoscimento delle qualità del sistema sanitario lombardo, Fontana ammette che rimangono sfide significative, come la riduzione dei tempi di attesa e il miglioramento dell’integrazione con i medici di famiglia. La posizione di sesto posto, con 257 punti, ha suscitato reazioni e accuse di linguaggio inappropriato da parte del ministero. Fontana conclude che se la graduatoria fosse riservata, non dovrebbe essere resa pubblica.