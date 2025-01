La locomotiva italiana frena: sei mesi di crescita zero per il PIL

L’economia italiana ha mostrato segnali di stagnazione nel secondo semestre, collocando il paese insieme a Germania e Francia tra le nazioni europee in difficoltà economica. Questo scenario contrasta con la forte crescita di Spagna e Portogallo, evidenziando un divario significativo all’interno dell’Unione Europea. Le previsioni indicano una crescita economica ridotta per l’intero 2024, stimata allo 0,5%. Questa contrazione si verifica nonostante l’importante supporto finanziario ricevuto dall’Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che ha fornito fondi senza precedenti per stimolare l’economia italiana. Le difficoltà incontrate dall’Italia sollevano preoccupazioni sulla capacità del paese di sfruttare appieno tali risorse e di invertire la tendenza negativa. La situazione attuale richiede un’attenta analisi e interventi strategici per affrontare le sfide economiche e stimolare una ripresa sostenibile.