La location di Bake Off Italia… non una ma ben quattro!

Qual è la location dove viene girato Bake Off Italia, il cooking show condotto da Benedetta Parodi.

Tra i numerosi programmi televisivi legati al mondo culinario, uno dei più popolari è Bake Off Italia, che è stato trasmesso ininterrottamente su Real Time dal 2013. A condurre il cooking show dolce è la food blogger Benedetta Parodi, mentre i giudici attuali sono tre famosi pastry chef: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia e, dall’edizione 2024 anche il Maestro Iginio Massari. Le puntate del programma si girano sempre “sotto il tendone”, in mezzo al verde e in location mozzafiato italiane. Ma voi lo sapete qual è la location di Bake Off Italia? Negli anni è cambiata ben quattro volte. Scopriamole tutte.

Conduttori Bake-Off Italia

La location attuale dove si girano le puntate di Bake Off Italia

Villa Borromeo d’Adda si trova in provincia di Monza e Brianza: è un insieme di costruzioni erette nel XVII-XVIII secolo e situato nella località di Arcore, immerso in un bellissimo parco circostante. A partire dalla settima edizione, questa è diventata la residenza di Bake Off Italia. La villa ha una storia legata alla famiglia milanese D’Adda, che la fondò. Successivamente, nel 1911, l’edificio passò per via ereditaria alla famiglia Borromeo d’Adda, da cui deriva il nome “Villa Borromeo”. In realtà, il complesso è composto da due ville, una costruita nel mezzo del Seicento e l’altra eretta tra il 1750 e il 1760 dall’Abate Ferdinando D’Adda. In aggiunta, c’è un terzo edificio, le scuderie, costruite alla fine del XIX secolo e recentemente restaurate dal Comune di Arcore.

Le altre location

Ci sono state altre tre location di Bake Off, vediamole tutte a partire dalla primissima:

– Villa Arconati è una villa storica situata nel Parco delle Groane, nella località di Bollate, che ha ospitato le prime due edizioni di Bake Off Italia. Conosciuta anche come Palazzo Arconati, questa residenza è comunemente chiamata il Castellazzo, poiché si trova nella frazione Castellazzo di Bollate in provincia di Milano. Questa sontuosa struttura rappresenta in modo eccellente lo stile barocchetto lombardo del Settecento, ed è stata dichiarata monumento nazionale. In passato, è stata persino paragonata a “la piccola Versailles italiana”.

– Villa Annoni è stata il luogo di realizzazione di Bake Off Italia per tre stagioni, dalla terza alla quinta edizione. Questa splendida villa storica, costruita in stile neoclassico all’inizio del XIX secolo, si trova a Cuggiono, un comune nella provincia di Milano. A partire dal 2007, è stata destinata a ospitare l’edificio del municipio della città.

– La sesta edizione di Bake Off Italia è stata realizzata presso Villa Bagatti Valsecchi. Questa villa italiana risalente al Settecento si trova a Varedo, nella provincia di Monza e Brianza. La villa è menzionata nei registri catastali sin dal XVI secolo, anche se in quel periodo si presentava come una tipica cascina settecentesca nel paesaggio lombardo. Oggi è di proprietà del comune.