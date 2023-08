la lista di tutto ciò che devi evitare con micio

Ecco una lista precisa di 10 cose che i gatti odiano e, quindi, che si devono evitare per non infastidire il proprio pelosetto.

Un gatto è molto più difficile da conquistare di un cane. Diciamo che questo non è sempre vero, ma è un aspetto che si verifica spesso. Il cane è più giocherellone, empatico e fedele a chi si prende cura di lui. Il gatto impiega più tempo per fidarsi perché prima deve studiare persone e ambiente.

Di certo non li aiuterà fare delle cose che i gatti odiano, quindi, vale la pena conoscere quali sono queste cose per evitare di farle davanti o con il proprio micio. Questo assicurerà un buon rapporto e una fiducia maggiore da parte sua.

Quando si decide di prendere un gatto con sé bisogna informarsi bene sulle sue caratteristiche e le sue esigenze. Occorre tenere presente che un animale domestico è un grande impegno e una nostra responsabilità. Quindi, dobbiamo fare di tutto per garantire il suo benessere.

10 cose che i gatti odiano: la lista

Vedremo di seguito un elenco di cose che il gatto odia per sua natura. Certo, ci possono essere delle eccezioni perché molto dipende dal carattere e dalla personalità di un micio. Ma è opportuno conoscere bene le informazioni generali.

1.Odori

Il gatto ha un senso dell’olfatto molto sviluppato e ci sono alcuni odori che non sopporta. Alcuni di questi fanno parte della nostra routine quotidiana. Pensiamo, ad esempio, alla cipolla, all’aceto o all’alcol, per non parlare della benzina. Lui odia tutto questo e sentendoli sarà portato ad allontanarsi dopo aver provato paura e ansia.

2.Rumori

Anche l’udito è molto sviluppato nei gatti e non sopportano i rumori forti. Provano molta ansia e si spaventano facilmente se sentono i clacson delle automobili per la strada, se sentono musica ad alto volume, delle urla e sappiamo molto bene quanto possano spaventarsi per i fuochi d’artificio.

3.Carezze

I gatti possono essere molto coccolosi e affettuosi, ma hanno dei punti deboli sul loro corpo che è meglio evitare. Loro odiano le carezze sulle zampe e sulla pancia, ad esempio, e conviene rispettarli in questo altrimenti la reazione potrebbe essere aggressiva. Invece, testa, orecchie, mento e dorso sono punti ideali per le carezze.

4.Cambiamenti

I gatti sono abitudinari e non tollerano neanche il più piccolo cambiamento nella loro routine. Possono spaventarsi di fronte ad un oggetto nuovo o ad una persona nuova, possono rimanere nascosti per giorni se si affronta un trasloco.

5.Porte chiuse

Questo piccolo pelosetto deve avere tutto sotto controllo in quello che pensa essere il suo territorio. Una porta chiusa gli impedisce di sapere che cosa sta succedendo e questo lo infastidisce parecchio. Anche se non vuole andare in una stanza, la porta deve essere sempre aperta.

6.Estranei

Sia le persone che gli animali estranei sono una vera sofferenza per un micio. D’istinto inizialmente si allontanerà per paura. Solamente dopo qualche giorno potrebbe convincersi a provare ad avvicinarsi e conoscere meglio l’animale o la persona a lui sconosciuta.

7.Sporco

Una caratteristica evidente e molto apprezzata dei gatti è la loro pulizia. Possono trascorrere ore a pulirsi il pelo e al tatto saranno sempre morbidi e puliti, questo nei gatti domestici ovviamente. Quindi, meglio provvedere a pulire sempre i suoi accessori, gli spazi che usa per riposare e la sua lettiera.

8.Veterinario

Forzare un gatto a entrare nel trasportino e portarlo dal veterinario per lui è una vera tortura. Non solo, ma la vista di questa persona che lo prende, lo tocca e magari gli fa punture o somministra farmaci è un incubo. Nonostante questo, purtroppo per lui, è assolutamente necessario farlo.

9.Viaggio

Non amano particolarmente spostarsi dal loro territorio. Inoltre, stare chiusi per tanto tempo e viaggiare in auto non è una bella cosa per loro. Dovrebbero essere abituati da piccoli a farlo se è necessario spostarsi spesso per necessità, altrimenti bisogna saper adottare tutte le accortezze del caso.

10.Sollevarli

Prendere un gatto in braccio mentre sta camminando potrebbe non essere una buona idea. Loro, di solito, vogliono le coccole come e quando decidono loro. Essere presi, sollevati da terra e stretti in modo che non possano muoversi o scappare per loro è tremendo.