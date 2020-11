American Music Awards 2020: la lista dei vincitori, dalla donna dei record, Taylor Swift, alla band dell’anno, i BTS.

Si sono tenuti il 22 novembre 2020 al Microsoft Theater di Los Angeles gli American Music Awards. Nell’anno del Coronavirus, anche gli AMA si sono tenuti con molte restrizioni. Nonostante questo, lo spettacolo non è mancato, grazie a performer come Justin Bieber, Shawn Mendes, Katy Perry, The Weeknd, Megan Thee Stallion, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Maluma, BTS e tanti altri ancora. Scopriamo insieme la lista integrale dei vincitori.

American Music Awards 2020: i vincitori

Artist of the Year: Taylor Swift

Taylor Swift

New Artist of the Year: Doja Cat

Favorite Music Video: Cardigan di Taylor Swift

Collaboration of the Year: 10,000 Years di Dan + Shay e Justin Bieber

Favorite Male Artist Pop/Rock: Justin Bieber

Favorite Female Artist Pop/Rock: Taylor Swift

Favorite Male Artist Rap/Hip Hop: Juice Wrld

Favorite Female Artist Rap/Hip Hop: Nicki Minaj

Favorite Male Artist Country: Kane Brown

Favorite Female Artist Country: Maren Morris