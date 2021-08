Pearl Jam, Ten: le canzoni, la tracklist e la storia del leggendario album di debutto della band di Eddie Vedder.

Sono una delle rock band di maggior successo degli ultimi trent’anni. parliamo dei Pearl Jam, che hanno pubblicato 10 LP in studio e numerosi dischi live e bootleg ufficiali nel corso della loro carriera, vendendo circa 60 milioni di album in tutto il mondo. Se, però, avessero pubblicato un solo disco – il loro album debutto del 1991, intitolato Ten – il loro posto nella storia del rock sarebbe stato comunque lo stesso. Ten, pubblicato il 27 agosto 1991, ha fatto leva su classici del rock moderno, come Alive, Jeremy e Even Flow e ha permesso a Eddie Vedder di diventare un frontman superstar, vendendo più di 13 milioni di copie nel solo negli U.S.A.

Eddie Vedder dei Pearl Jam

Pearl Jam: la storia di Ten, album di debutto della band

Ten, album di debutto in studio dei Pearl Jam, è stato rilasciato il 27 agosto 1991, alla fine dell’estate prima che il termine “grunge” entrasse nel lessico popolare. Ci sarebbero voluti un paio di singoli di successo e più di un anno perché Ten raggiungesse la posizione numero due della classifica di Billboard, ma lo ha fatto e – alla fine – ha venduto più di 10 milioni di copie.

L’album è nato da una collaborazione tra l’ex chitarrista dei Mother Love, Bone Stone Gossard e il bassista Jeff Ament che, dopo la tragica morte del loro cantante, Andrew Wood, si riunirono e iniziarono a suonare di nuovo, questa volta con il chitarrista Mike McCready e, infine, il batterista Dave Krusen. Il cantante Eddie Vedder ha ascoltato demo strumentali di quelli che sarebbero diventati successi mondiali.

Nel settembre 1990, mentre lavorava come benzinaio a San Diego, l’ex frontman dei Bad Radio, Eddie Vedder, ascoltò per la prima volta i demo strumentali realizzati da Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament e dal batterista Matt Cameron (ottenne il nastro dell’ex batterista dei Red Hot Chili Peppers ,Jack Irons). “Quando non dormi da giorni, diventi così sensibile che sembra che ogni nervo sia esposto direttamente“, ha spiegato in seguito Vedder.

“Ho fatto surf in quello stato di privazione del sonno e ho iniziato totalmente a occuparmi di alcune cose che non avevo non trattato. Mi stavo davvero concentrando su questa cosa, e avevo questa musica nella mia mente allo stesso tempo. Stavo letteralmente scrivendo alcune di queste parole mentre stavo andando contro un’onda. Vedder è tornato di corsa al suo appartamento e si è registrato mentre cantava più di tre canzoni. Era una “mini opera” che intitolò Mamasan con Alive, Once e Footsteps.

Even Flow: una canzone difficile da registrare

La band ha iniziato a registrare Ten con il produttore Rick Parashar l’11 marzo 1991 ai London Bridge Studios di Seattle, completando l’album in un mese. Non andò tutto liscio per i musicisti. Even Flow, in particolare, si è rivelata una canzone difficile da registrare. “Non so perché”, ha detto Dave Krusen. “Non sono sicuro del motivo per cui non abbiamo usato anche quello della demo, ma so che è stato meglio“. McCready ha stimato di aver registrato la canzone dalle 50 alle 70 volte. “Giuro su Dio che è stato un incubo“, ha detto. “Abbiamo suonato quella cosa più e più volte fino a quando non ci siamo odiati”. Il video di Even Flow:

Ten: la tracklist dell’album

Vedder ha scritto Jeremy la notte in cui il sedicenne Jeremy Wade Delle si è sparato davanti ai suoi compagni di classe a Richardson, in Texas. Oltre a quell’incidente, faceva riferimento anche a un vecchio compagno di classe delle scuole medie che aveva in mente una stanza di oceanografia. “Quindi si tratta un po’ di questo ragazzo di nome Jeremy ed è anche un po’ di un ragazzo di nome Brian che conoscevo“, disse Vedder.

Di seguito, vi riportiamo le canzoni che compongono Ten, primo album dei Pearl Jam, pubblicato nel 1991. Ecco i brani:

1 – Once

2 – Even Flow

3 – Alive

4 – Why Go

5 – Black

6 – Jeremy

7 – Oceans

8 – Porch

9 – Garden

10 – Deep

11 – Release