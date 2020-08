Nelle scorse settimane numerosi vip e personaggi famosi sono stati in Sardegna per passare le vacanze estive fra Porto Cervo e Costa Smeralda ed al loro ritorno – dopo essersi sottoposti al tampone – hanno scoperto di essere positivi al Covid-19.

La Sardegna – prima dell’arrivo del turismo estivo – era una regione che aveva portato i contagi quasi allo zero, ma ora i casi sono di nuovo saliti a causa del via-vai dei turisti che, a quanto pare, non rispettano tutte le regole imposte dal nostro governo come mascherina e distanziamento sociale.

I più colpiti sono stati gli influencer ed i volti che sono stati lanciati dai programmi di Maria De Filippi, come Andrea Zenga di Temptation Island Vip, gli ex tronisti Andrea Melchiorre e Nilufar Addati, le ex scelte Vittoria Deganello e Daniele Schiavon, l’ex corteggiatrice Giulia Latini e le tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island, Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi.

A loro si aggiunge anche Adriana Peluso (ex concorrente del Grande Fratello e successiva corteggiatrice di Uomini e Donne), le ex gieffine vip Antonella Mosetti ed Aida Yespica ed anche l’imprenditore Federico Fashion Style.

Anche il mondo dello sport non è stato immune al Covid-19: di ritorno dalla Sardegna e attualmente positivi sono i calciatori Kevin Bonifazi, Andrea Petagna, Miralem Pjanic, Antonio Mirante, quattro calciatori del Cagliari e due della Fiorentina, ma anche l’allenatore Sinisa Mihajlovic.

La maggior parte di loro è asintomatica o presenta lievi sintomi da isolamento domiciliare, solo un paio sono stati ricoverati senza però essere a rischio di terapia intensiva.