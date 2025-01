La lista dei rallentamenti previsti

Ennesima giornata di disagi per la linea Alta Velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni a causa di verifiche infrastrutturali. A partire dal pomeriggio del 27 gennaio, la circolazione è risultata compromessa, inizialmente tra Roma Prenestina e Labico, e i problemi si sono rapidamente intensificati. Le Ferrovie dello Stato hanno comunicato un miglioramento graduale della situazione solo a partire dalle 18. In alcuni casi, i ritardi hanno superato i 60 minuti, con punte di 90 minuti per un convoglio diretto a Venezia. I treni in arrivo dal Sud hanno accumulato ritardi tra i 70 e i 90 minuti, mentre un treno da Frosinone è stato cancellato. Anche i treni Italo hanno subito blocchi, come quello che da Napoli verso Milano è rimasto fermo vicino ad Anagni.

Le difficoltà diffuse sulla linea Roma-Napoli seguono un periodo di tensioni, aggravate dal recente furto di rame e da uno sciopero nazionale. Questo stato di cose ha alimentato le polemiche politiche, con il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini sotto accusa da parte dell’opposizione, che richiede le sue dimissioni. Durante un’informativa in Parlamento, Salvini ha denunciato possibili sabotaggi e ha notato come i problemi si siano attenuati nelle ultime settimane, ad eccezione di eventi legati a condizioni meteorologiche avverse.

Le problematiche sembrano diventare sempre più quotidiane, rappresentando un vero calvario per i pendolari. Le Ferrovie hanno presentato un esposto alla procura di Roma in relazione a sospetti di sabotaggio, riflettendo le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza della linea Alta Velocità.