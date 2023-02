la lista dei figli d’arte protagonisti al Festival

Tutti i figli d’arte che hanno gareggiato a Sanremo: da Marco Morandi a LDA e Leo Gassmann.

Si dice che il talento musicale, come molti altri, salti una generazione. A quanto pare una regola ricca di eccezioni. Nella storia della musica, specialmente di quella leggera, non mancano infatti i casi di cantanti o musicisti che hanno seguito le orme dei genitori. Lo abbiamo potuto constatare anche al Festival di Sanremo, manifestazione canora che, nella sua lunga storia, ha potuto ospitare anche diversi importanti figli d’arte, soprattutto in anni recenti. Ecco la lista completa.

LDA

I figli d’arte di Sanremo

L’elenco dei celebri ‘figli di’ arrivati sul palco dell’Ariston è abbastanza lungo, ma ricco più che altro di meteore o di artisti che, in un modo o nell’altro, non sono riusciti a lasciare un segno nella kermesse né nella storia della musica italiana. A partire dal 1989, quando partecipò in gara Rosita Celentano, figlia del grande Adriano. C’è stato poi Marco Morandi, figlio di Gianni. Il suo debutto sul palco è datato 1998, con una band, i Percentonetto, prima di tornare sullo stesso palco da solista nel 2002 (lo ricordano in pochi).

Non andò d’altronde molto meglio, qualche anno prima, a Manuela Villa, figlia del Reuccio, in gara nel 1994. Il suo nome è però rimasto sicuramente più impresso negli appassionati. Stesso dicasi per Irene Fornaciari, figlia di Zucchero, che sul palco dell’Ariston ha cantato una volta tra le Nuove Proposte, nel 2009, e tre tra i Campioni, nel 2010, 2012 e 2018.

Abbastanza recente anche la partecipazione dei vari figli dei Pooh. Memorabile quella di Francesco Facchinetti, nel 2004 e nel 2005, mentre meno ricordata anche dai posteri quella di Chiara Canzian, figlia di Red.

Francesco Facchinetti

E si arriva così ai grandi nomi dell’edizione 2023: LDA, Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio, cantautore partenopeo noto in tutto il mondo, e poi Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann e nipote del grande Vittorio.