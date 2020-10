Sanremo Giovani: tutti i 61 artisti selezionati nella prima fase dell’edizione 2020 del concorso che precede il Festival di Sanremo.

Sanremo Giovani 2020 ha avuto inizio. Dopo aver annunciato che per quest’edizione sono arrivate richieste da record (ben 961 ammessi alla primissima scrematura), sono state ufficializzate le 61 candidature che sono passate nella rosa dei potenziali finalisti.

Tra questi 61 artisti, di cui 60 arrivati dalle selezioni, più il vincitore del Festival di Castrocaro, sono presenti diversi volti noti del mondo della musica, tra cui un’ex Amici, quattro ex X Factor e un ex The Voice. Inoltre, c’è anche Cara, pupilla di Fedez, e La Municipal, gruppo di Universal Music. E attenzione, perché è presente anche un’artista che fa parte al momento di X Factor 2020, in attesa della fase finale (Daria Huber). Inoltre, hanno passato le prime selezioni anche due nomi noti come Wrongonyou e The Andre, l’artista che cantava la trap con la voce di De André. Ecco la lista completa degli artisti con i propri brani.

Sanremo Giovani 2020: i selezionati per le audizioni

Alioth – Titani

Andrea – Ce vorrebbe più tempo

Anna Carol – Ballare

Martina Attili – Più potenti del mare

Avincola – Goal

Boco – Generazione not found

Caleido – Meno male

Cara – Il primo bacio

Castagna – Così sola

Cecco e Cippo – Il comportamento degli esseri umani

Thomas Cheval – Acqua minerale

Chico – Figli di Milano

Lorenzo Ciaffi – Tra le stelle

Connor – Lei no

Ugo Crepa – Non serve più

Davide Deiana – Ripartirò da noi

Enula – Con(Torta)

Filo Vals – Insonne

Folcast – Scopriti

Fritz – Bla bla bla

Galea – I nostri 20

Ganoona – Deserto

Gaudiano – Polvere da sparo

Gavio – La mia generazione

Matteo Ghione – Prendere o lasciare

Ginevra – Vortice

Gianmarco Gridelli – Mamma dove sei stasera

Hu – Occhi Niagara

Daria Huber – Viaggi della mente

I Desideri – Lo stesso cielo

La Municipal – La terza stagione di Dark

La notte – Amami sempre

La Pegna – Juve-Cagliari

Le Larve – Musicaeroplano

Francesco Lettieri – Caro me del futuro

Mattia Lever – Non mi basta

Liberamenti – Laurearmi in felicità

Malvax – Fotogenica

Memento – Non lo sai

M.E.R.L.O.T. – Sette volte

Giulia Molino – Napules

Francesco Monte – Andiamo avanti

Murphy – Equilibrio

Nostromo – Mento (Inverno fragile)

Nova – Giovani noi

Olivia XX – Seratonina

Ottobre – Che bel finale

Alessandro Proietti – Sulla mia finestra

Raffy – Boom

Walter Ricci – Nuvola nera

Scrima – Se ridi

Davide Shorty – Regina

Sierra – Mezze lune

Sissi – Per farti paura

Sevegliaginevra – Punto

Tananai – Maleducazione

The Andre – Dostoevskij

Watt – Boomerang (vincitori Festival di Castrocaro)

Wrongonyou – Lezioni di volo

Sara Zaccarelli – Chiedimi

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/festivaldisanremo