La lista Dc ci sarà, la cultura democristiana è ancora un riferimento

“La Dc ci sarà, se al centrodestra non serve, a perdere siamo bravi anche da soli”. Così Gianfranco Rotondi, presidente della Dc, annuncia la partecipazione della sua formazione alle elezioni regionali in Campania, indipendentemente dalla decisione del centrodestra, che potrebbe optare, come suggerito da Forza Italia, per sole tre liste.

In un’intervista con l’Adnkronos, Rotondi definisce “irricevibile” la proposta di Forza Italia e chiarisce che non si viene a compromessi, né in Campania né in altre regioni. Secondo lui, si è voluto soffocare la storica rappresentanza democristiana all’interno del centrodestra, approfittando delle rivalità e delle gelosie dei piccoli partiti. Sebbene tale operazione possa sembrare riuscita, avverte che non porterà benefici al centrodestra.

Rotondi sostiene che la cultura democristiana rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la classe dirigente italiana, capace di attrarre più voti rispetto ai piccoli partiti democristiani presenti. La sua presenza è descritta come un richiamo e un’attenzione di cui il centrodestra non ha mai voluto fare a meno. In sintesi, la Dc intende sostenere la propria identità e il proprio valore politico, rimanendo attiva e presente sulla scena elettorale, rifiutando di ridursi al ruolo marginale che alcuni nel centrodestra sembrano volerle riservare.